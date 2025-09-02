Se connecter  
Intel se prépare à sortir un processeur à 52 cœurs
Publié le: 02/09/2025 @ 19:24:43: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes nouveaux processeurs Intel Nova Lake-S pour PC de bureau sont apparus dans la base de données NBD. Il s'agit désormais d'un modèle à 52 cœurs utilisant le socket LGA 1954. Cela indique clairement qu'Intel entend livrer une bataille ouverte à AMD, qui prévoit de proposer un maximum de 24 cœurs pour la prochaine génération de processeurs Ryzen pour PC de bureau basés sur l'architecture Zen 6. Ce modèle à 52 cœurs n'est pas une surprise : les rumeurs à son sujet circulent depuis longtemps. En résumé, Intel combine deux cristaux de calcul Nova Lake-S standard dans un seul boîtier. La version monocristalline sera dotée de 8 cœurs Coyote Cove hautes performances et de 16 cœurs Arctic Wolf économes en énergie. Deux de ces blocs donneront un total de 16 cœurs P et 32 ​​cœurs E, soit 48 au total. De plus, le système sur cristal inclura 4 cœurs LP-E basse consommation supplémentaires basés sur la même architecture Arctic Wolf, ce qui donnera à terme 52 cœurs.

Comme Arrow Lake, Nova Lake ne prend pas en charge SMT : les cœurs hautes performances fonctionnent sur un seul thread. Ces mêmes cœurs seront utilisés dans la gamme de serveurs Diamond Rapids. Cependant, sous la direction de Lip-Bu Tan, Intel prévoit de réintroduire SMT à l'avenir, en commençant par la gamme de serveurs Coral Rapids. Une solution similaire pourrait donc apparaître dans des séries de PC de bureau comme Razor Lake, voire dans une toute nouvelle gamme. Un point intéressant sera l'apparition d'options avec un cache bLLC accru : le processeur de base bénéficiera d'un volume de cache nettement plus important, ce qui permettra à Intel de concurrencer directement AMD et son V-Cache 3D.
