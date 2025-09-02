Se connecter  
Des Google Pixel 10 plantent après le lancement, les utilisateurs paniquent
Publié le: 02/09/2025 @ 18:06:54: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe lancement de la série phare Pixel 10 était censé renforcer la position de Google sur le marché des smartphones haut de gamme, mais les rapports ultérieurs des utilisateurs montrent que le fabricant n'est toujours pas en mesure d'éliminer complètement les problèmes associés à ses appareils. Bien que les nouveaux modèles aient bénéficié de nombreuses améliorations, de nombreux signalements de problèmes d'écran gênants abondent sur les forums et les réseaux sociaux. Le phénomène le plus fréquemment signalé est l'effet « neige colorée », qui apparaît même sur des appareils fonctionnant normalement, sans aucun autre signe de défaillance. L'utilisateur Reddit Ok_Economist_3997 a publié des photos de son nouveau Pixel 10, montrant clairement des interférences scintillantes sous forme de minuscules points colorés. Un fil de discussion a rapidement pris de l'ampleur suite à sa publication, d'autres propriétaires d'appareils confirmant des expériences similaires. L'un d'eux, Stephen, a décrit un problème presque identique à Android Authority. Le compte d'assistance Pixel de Google a répondu aux signalements sur les réseaux sociaux, demandant aux utilisateurs des rapports détaillés, mais l'ampleur des incidents suggère que le problème pourrait toucher un groupe beaucoup plus large de propriétaires des derniers modèles. Certains utilisateurs constatent que l'effet s'estompe avec le temps, suggérant un possible problème logiciel. Les experts du secteur évoquent un problème potentiel lié aux pilotes de la carte graphique Tensor, déjà critiqués pour leurs performances inférieures à celles du Tensor G4. Certains attribuent ces signalements à une optimisation système incomplète, suggérant qu'une mise à jour logicielle pourrait résoudre les problèmes, bien que Google n'ait pas encore confirmé la cause des pannes.

Les problèmes de Pixel ne sont pas une nouveauté pour les utilisateurs. Les générations précédentes souffraient de problèmes de batterie, de surchauffe, de dysfonctionnements de l'appareil photo et d'erreurs système. La situation de cette année est cependant particulièrement préoccupante, car elle touche des appareils aussi chers que les produits phares de Samsung ou d'Apple. Pour de nombreux clients, ces problèmes récurrents minent la confiance envers la marque, et certains déclarent que si Google ne résout pas rapidement les problèmes, ils envisageront de passer à des appareils concurrents. L'entreprise n'a pas encore communiqué officiellement sur les détails des problèmes d'écran, mais des messages sur les forums d'assistance suggèrent qu'une équipe d'ingénieurs étudie le problème. Si les problèmes s'avèrent d'origine logicielle, une mise à jour système pourrait être déployée dans les prochaines semaines. Cependant, en cas de défaut matériel, les appareils devront être remplacés sous garantie.
