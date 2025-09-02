Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Oubliez Windows 11. WINUX fonctionne sur tous les ordinateurs Windows 10
Publié le: 02/09/2025 @ 18:05:21: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsL'équipe Linuxfx vient de publier une mise à jour majeure de WINUX qui améliore considérablement les performances système sur les ordinateurs plus anciens. Cette distribution est conçue pour permettre aux utilisateurs Windows de migrer vers Linux en toute transparence, sans avoir à se familiariser avec une nouvelle interface. WINUX reproduit les éléments familiers de Windows, du menu Démarrer aux icônes du bureau. Cela simplifie grandement la transition de Microsoft vers Linux pour les utilisateurs quotidiens. Contrairement aux exigences restrictives de Windows 11, WINUX ne nécessite que 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits, bien que 4 Go soient recommandés. Cela signifie que le système peut être installé sur des ordinateurs beaucoup plus anciens. La nouvelle version est basée sur Ubuntu 24.04.3 LTS, qui garantit cinq ans de mises à jour de sécurité gratuites, soit bien plus que ce que Microsoft propose pour Windows 10. La version de base de WINUX est gratuite, mais moyennant un petit don, vous pouvez débloquer des fonctionnalités Pro, notamment l'intégration OneDrive, la prise en charge d'Active Directory et des outils d'IA améliorés. Le système inclut également le nouveau thème Redsand pour Windows 10 et 11, ainsi que le noyau 6.14.0-29 pour la prise en charge des anciens BIOS et des systèmes EFI modernes.



Microsoft propose un support étendu (ESU) payant à 30 $, qui prolongera d'un an la durée de vie de Windows 10. Cependant, des groupes comme End of 10 préconisent le passage à Linux comme une meilleure solution à long terme. WINUX se présente comme une option attrayante pour les utilisateurs souhaitant conserver une interface familière tout en s'affranchissant des limitations et des coûts des systèmes Microsoft. L'absence de publicité et de suivi des utilisateurs renforce encore cette alternative.
« Le Japon revient en force. Son procédé...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-08NVIDIA a mis à niveau son application propriétaire
14-08Des millions de conducteurs pourraient se perdre. Waze leur coupera l'accès à la navigation
16-07Mercedes-Benz vous permettra de parler via Microsoft Teams
08-07Samsung présente de nouveaux systèmes de sécurité dans One UI 8
02-07Raycast arrive sur Windows en version bêta
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Des Google Pixel 10 plantent après le lancement, les utilisateurs paniquent
Logiciels Logiciels
Oubliez Windows 11. WINUX fonctionne sur tous les ordinateurs Windows 10
Matériel Matériel
Le Japon revient en force. Son procédé 2 nm rivalise avec celui du géant taïwanais.
Vidéo Vidéo
YouTube, comme Netflix, met également des bâtons dans les roues du partage de comptes.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Shantae Advance: Risky Revolution (PS5) - Un jeu Game Boy Advance ressuscité et complété.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?