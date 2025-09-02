Oubliez Windows 11. WINUX fonctionne sur tous les ordinateurs Windows 10

L'équipe Linuxfx vient de publier une mise à jour majeure de WINUX qui améliore considérablement les performances système sur les ordinateurs plus anciens. Cette distribution est conçue pour permettre aux utilisateurs Windows de migrer vers Linux en toute transparence, sans avoir à se familiariser avec une nouvelle interface. WINUX reproduit les éléments familiers de Windows, du menu Démarrer aux icônes du bureau. Cela simplifie grandement la transition de Microsoft vers Linux pour les utilisateurs quotidiens. Contrairement aux exigences restrictives de Windows 11, WINUX ne nécessite que 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits, bien que 4 Go soient recommandés. Cela signifie que le système peut être installé sur des ordinateurs beaucoup plus anciens. La nouvelle version est basée sur Ubuntu 24.04.3 LTS, qui garantit cinq ans de mises à jour de sécurité gratuites, soit bien plus que ce que Microsoft propose pour Windows 10. La version de base de WINUX est gratuite, mais moyennant un petit don, vous pouvez débloquer des fonctionnalités Pro, notamment l'intégration OneDrive, la prise en charge d'Active Directory et des outils d'IA améliorés. Le système inclut également le nouveau thème Redsand pour Windows 10 et 11, ainsi que le noyau 6.14.0-29 pour la prise en charge des anciens BIOS et des systèmes EFI modernes.
Microsoft propose un support étendu (ESU) payant à 30 $, qui prolongera d'un an la durée de vie de Windows 10. Cependant, des groupes comme End of 10 préconisent le passage à Linux comme une meilleure solution à long terme. WINUX se présente comme une option attrayante pour les utilisateurs souhaitant conserver une interface familière tout en s'affranchissant des limitations et des coûts des systèmes Microsoft. L'absence de publicité et de suivi des utilisateurs renforce encore cette alternative.
