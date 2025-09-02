YouTube, comme Netflix, met également des bâtons dans les roues du partage de comptes.

Se connecter  
Publié le: 02/09/2025 @ 15:52:11: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoAu fil du temps, de plus en plus de services de streaming remettent en question une pratique qui a fait leur essor : le partage de compte . Après tout, en pleine croissance, permettre à plusieurs utilisateurs de profiter de votre contenu avec un seul compte permet d'attirer du public. Cependant, lorsque la situation devient difficile et qu'il devient difficile de trouver de nouveaux abonnés, tout le monde commence soudain à profiter des abonnés déjà abonnés, même sans compte unique. La dernière nouveauté, pour l'instant, est YouTube Premium , qui change la donne pour ceux qui partagent l' abonnement Famille (celui à 26 € par mois !). La plateforme a décidé d'introduire des contrôles plus stricts, ce qui rendra plus difficile l'utilisation de l'abonnement en dehors du foyer. Avec un abonnement YouTube Premium Famille , jusqu'à six personnes (âgées de 13 ans et plus) peuvent partager les avantages du service avec un seul paiement mensuel. Les avantages incluent l’absence de publicité dans les vidéos, la possibilité de lire du contenu en arrière-plan sur les smartphones et le téléchargement hors ligne de musique et de vidéos. Pour activer le forfait, l'utilisateur crée un groupe familial Google et invite les cinq autres membres. Chacun doit posséder un compte Google actif et remplir les conditions requises, notamment la limite d'âge et, point essentiel dans ce cas, résider au même domicile que le gestionnaire du forfait .

Google renforce ses contrôles pour garantir le respect des exigences de résidence partagée . Les membres du forfait familial doivent résider au même domicile que leur opérateur, sous peine de suspension du service. Jusqu'à présent, cette exigence était connue, mais appliquée de manière inégale. En pratique, de nombreux groupes d'amis, même s'ils ne vivaient pas ensemble, pouvaient partager les frais sans problème. Avec la nouvelle politique, YouTube effectuera des contrôles de localisation réguliers , demandant une confirmation d'adresse et vérifiant que tous les membres appartiennent au même foyer. Outre l'exigence de résidence, les limitations techniques existantes demeurent : un maximum de six membres au total , la diffusion simultanée sur un maximum de quatre appareils et la nécessité de tout gérer via le groupe Google Family. Soyons clairs : en cas de problème, quitter et rejoindre le groupe familial ne suffit pas à tout réinitialiser. Si un utilisateur est exclu parce qu'il ne remplit pas les mêmes conditions de résidence , Google continuera de vérifier son adresse, puis bloquera à nouveau l'accès. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, la répression semble plutôt limitée , à tel point que, même aux États-Unis, peu de personnes en ont été informées. L'histoire, cependant, nous enseigne qu'une fois qu'un service de streaming s'engage dans cette voie , il recule rarement , et ce qui semblait initialement être une restriction locale devient rapidement une restriction mondiale.
