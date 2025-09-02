Se connecter  
Test Shantae Advance: Risky Revolution (PS5) - Un jeu Game Boy Advance ressuscit...
Publié le: 02/09/2025 @ 14:46:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosShantae est une franchise de jeux de plateforme qui a été lancée pour la première fois sur le marché en 2002 pour la console portable Game Boy Color. Après plus de vingt ans d'existence, le développeur WayForward continue de faire revivre la série à travers de nouveaux opus et des remasters. Cette année, Shantae reçoit un nouveau jeu intitulé Shantae Advance: Risky Revolution. Ce jeu était initialement prévu comme une suite du premier Shantae , qui devait sortir sur Game Boy Advance à l'époque. Malheureusement, faute d'éditeur pour WayForward et suite aux faibles ventes du premier opus, le jeu fut annulé en 2004 et ne sortit jamais. Vingt ans plus tard, ce projet de longue date a enfin été relancé grâce à l'aide de Limited Run Games. Peu après avoir vaincu Risky Boots, Shantae aide ses amis à construire de nouvelles défenses anti-pirates pour Scuttle Town. Alors que Shantae présente à Sky et Bolo son nouvel ami, Rottytops, Risky revient soudainement et annonce son nouveau plan pour conquérir Sequin Land. Shantae poursuit et combat Risky avant de tomber dans un gouffre menant à une immense caverne souterraine qui s'étend sur tout le Pays des Paillettes. Là, elle et ses amis apprennent que Risky prévoit d'utiliser un appareil appelé le Moteur à Tremblements pour faire tourner le Pilier du Roi , un pilier de pierre massif qui soutient tout le continent, réorganisant ainsi la surface au-dessus et exposant les zones enclavées à la côte afin que son équipage de pirates puisse les piller. Risky le démontre en forçant Scuttle Town à s'enfoncer dans les terres, la transformant en désert. Shantae pourra-t-elle restaurer cette terre qui s’est effondrée ?
