Publié le: 02/09/2025 @ 14:44:53: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLe Royaume-Uni est confronté à un paradoxe inattendu : les entreprises qui se sont conformées aux nouvelles réglementations sur la vérification de l’âge en ligne perdent des utilisateurs et des revenus, tandis que celles qui ignorent la loi en gagnent. C’était prévisible. Pour rappel, depuis juillet, en vertu de la loi sur la sécurité en ligne, tous les sites hébergeant du contenu pour adultes, des portails pornographiques à certaines plateformes de réseaux sociaux, sont tenus de mettre en place des systèmes efficaces de vérification de l'âge. Les messages simples comme « Cliquez si vous avez plus de 18 ans » appartiennent désormais au passé. Désormais, les utilisateurs doivent présenter une pièce d'identité, prendre un selfie ou utiliser une autre forme officielle de vérification. Les grands sites comme Pornhub et Xhamster ont mis en place les procédures requises. Cependant, de nombreuses petites entités, craignant une baisse de trafic, des coûts de mise en œuvre ou simplement un manque de conformité, ont choisi de ne pas franchir le pas.

Il est facile de prédire que les utilisateurs ne sont pas enclins à partager leurs informations personnelles ou leur visage pour accéder à du contenu réservé aux adultes. Bien qu'il existe des solutions pour contourner les blocages, comme les VPN, de nombreux internautes choisissent simplement des sites qui ne nécessitent aucune vérification. Une analyse du Washington Post utilisant les données de Similarweb a confirmé cette tendance. Sur les 90 sites pornographiques les plus populaires visités depuis des adresses IP britanniques, 14 n'ont toujours pas mis en place de système complet de contrôle de l'âge. Leur popularité a explosé ces deux derniers mois, et dans un cas, le nombre de visites en provenance du Royaume-Uni a doublé. Pour les sites Web qui se sont conformés à la loi, cela signifie une baisse du trafic, des revenus publicitaires plus faibles et des coûts supplémentaires liés à l’exploitation des systèmes de vérification.

Le régulateur britannique, l'Ofcom, dispose des outils nécessaires pour sanctionner les acteurs récalcitrants, allant d'amendes pouvant atteindre 18 millions de livres sterling ou 10 % du chiffre d'affaires mondial à des poursuites pénales pour les dirigeants, qui encourent jusqu'à deux ans de prison. Actuellement, le régulateur enquête sur quatre entreprises exploitant un total de 34 services. Bien qu'une pétition de plus de 533 000 signatures appelant à l'abrogation de l'Online Safety Act existe, ses chances d'aboutir sont minces. Le débat sur la vérification de l'âge ne se limite pas au Royaume-Uni. Les questions relatives à la sécurité des données, à la confidentialité et aux limites de la liberté en ligne se multiplient également aux États-Unis. Il est également probable que des réglementations similaires entreront en vigueur dans d'autres pays européens.
