Windows 11 et SSD : les accusations massives contre Microsoft étaient sans fond...
Publié le: 02/09/2025 @ 14:43:02: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe mois dernier, de nombreux utilisateurs de Windows 11 ont signalé sur les réseaux sociaux que les dernières mises à jour de sécurité du système (KB5063878 et KB5062660) provoquaient des pannes de SSD. Les problèmes étaient particulièrement fréquents lors de transferts de données volumineux, dépassant 50 Go, sur des disques plus de la moitié remplis. Selon ces rapports, certains disques pouvaient disparaître du système, voire tomber en panne. Les spéculations ont rapidement commencé à pointer vers des SSD sans DRAM, souvent équipés de contrôleurs Phison. Microsoft et Phison ont donc lancé leurs propres enquêtes pour déterminer s'il existait un lien entre les correctifs de sécurité et les plantages signalés. Phison a d'abord signalé qu'après plus de 4 500 heures de tests, les problèmes signalés n'avaient pas été reproduits. Microsoft a désormais adopté une position similaire. « Après une enquête approfondie, nous n'avons trouvé aucun lien entre la mise à jour de sécurité Windows d'août et le type de pannes de disque signalées sur les réseaux sociaux », indique le communiqué officiel.

L'absence de preuves indiquant le problème de la mise à jour ne signifie pas que les signalements des utilisateurs étaient erronés. Cependant, de plus en plus d'éléments suggèrent que d'autres facteurs pourraient être à l'origine du problème, comme une charge SSD excessive lors de transferts importants, des problèmes de refroidissement et de dissipation thermique insuffisants, ou des problèmes inhérents à certains contrôleurs, notamment dans les conceptions sans DRAM supplémentaire. Phison rappelle qu'en cas d'utilisation intensive des SSD, un contrôle adéquat de la température est crucial, notamment l'utilisation de dissipateurs thermiques et la garantie d'une ventilation adéquate pour éviter des phénomènes tels que le thermal throttling ou l'usure accélérée du support.
