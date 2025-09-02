Se connecter  
Fausse alerte Gmail : Google rassure les utilisateurs
Publié le: 02/09/2025 @ 14:42:06: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleCes derniers jours, des rapports alarmants ont fait surface en ligne, suggérant que Gmail serait confronté à un problème de sécurité majeur . Google aurait alors lancé un avertissement à tous ses utilisateurs. Cependant, l'entreprise a décidé de mettre un terme à ces spéculations et a publié un communiqué officiel démentant toutes ces allégations. « Nous tenons à rassurer nos utilisateurs sur la solidité et l'efficacité de la sécurité de Gmail », a souligné le géant de Mountain View. Dans le même temps, l'entreprise a qualifié les informations en circulation de « totalement fausses ». Google n'a pas fourni de détails sur la source de cette désinformation, mais, comme le souligne Forbes, elle fait probablement référence à de précédentes attaques de phishing impliquant des instances Salesforce. L'incident a été signalé début juin et, le 8 août, l'entreprise a confirmé que tous les utilisateurs concernés avaient été informés. On ignore pourquoi le fil de discussion a refait surface sous une forme modifiée et a été interprété comme un prétendu avertissement mondial pour les 2,5 milliards d'utilisateurs de Gmail.

« Alors que les attaquants tentent constamment de pénétrer dans les boîtes de réception, nos mesures de sécurité bloquent plus de 99,9 % des tentatives d'hameçonnage et de logiciels malveillants », assure Google. L'entreprise insiste également pour que le débat sur la cybersécurité se fonde sur des faits, et non sur des rumeurs. Google rappelle également aux utilisateurs qu'ils doivent utiliser des mesures de protection supplémentaires. Au lieu des mots de passe traditionnels, il est conseillé d'utiliser des solutions modernes comme les clés d'accès, qui renforcent considérablement la sécurité.
