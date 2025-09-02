Windows 10 reste leader en Europe, Windows 11 perd des plumes mais est n°1 à l'international

Se connecter  
Publié le: 02/09/2025 @ 00:16:45: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe cabinet d'analyse Statcounter a publié ses dernières données sur les systèmes Windows. Elles montrent que Windows 11 reste la version la plus utilisée, même si sa part de marché a légèrement diminué. Windows 11 fonctionne désormais sur 49,02 % des ordinateurs, soit une baisse de 4,49 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Windows 10, qui bénéficie toujours d'une forte confiance des utilisateurs, a regagné des parts de marché, atteignant 45,65 %. Le reste du marché est occupé par des systèmes plus anciens comme Windows 7, 8.1, 8 et même Windows XP, qui, malgré son absence de support depuis plus de 11 ans, continue d'attirer une certaine partie de la population. La situation varie selon les régions. Aux États-Unis, Windows 11 a particulièrement gagné en popularité, fonctionnant sur 59,28 % des ordinateurs. En Europe, cependant, Windows 10 domine toujours, avec 53,01 % de parts de marché, tandis que Windows 11 atteint 43,89 %. Pour rappel, le support de Windows 10 se termine officiellement en octobre 2025. Cependant, le système bénéficiera d'un support supplémentaire qui prolongera sa durée de vie.
