Apple a mis à jour sa liste officielle de produits considérés comme historiques et obsolètes

Apple a mis à jour sa liste officielle de produits considérés comme historiqu...
Publié le: 02/09/2025 @ 00:12:18: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDeux modèles de MacBook Pro 2017 ont été ajoutés à la liste des appareils obsolètes : un modèle 15 pouces et un modèle 13 pouces avec quatre ports Thunderbolt 3. Ces deux ordinateurs portables faisaient partie de la nouvelle gamme d'ordinateurs portables d'Apple, lancée un an plus tôt, qui avait connu un changement de design radical. L'entreprise a introduit la Touch Bar, un pavé tactile OLED remplaçant les touches de fonction physiques. Si cette fonctionnalité innovante a suscité l'intérêt, elle s'est rapidement révélée problématique au quotidien. L'abandon de la Touch Bar pour les générations suivantes a confirmé son impasse conceptuelle. Le clavier Butterfly, destiné à offrir un profil plus fin, a également été introduit à cette époque, mais il a engendré une vague de problèmes techniques et a donné lieu à un recours collectif d'une valeur allant jusqu'à 50 millions de dollars. Le MacBook Air 11 pouces, sorti début 2015, rejoint également la liste des produits abandonnés. Cet ordinateur portable compact, lancé en 2010, était devenu synonyme de portabilité grâce à son châssis monocoque léger et à ses mises à niveau systématiques des spécifications. Bien qu'apprécié pour sa compacité, Apple l'a abandonné après quelques années, se concentrant sur le modèle 13 pouces, plus grand.

L'iPhone 8 Plus, disponible en versions 64 Go et 256 Go, figurait également parmi les modèles vintage. Lancé en 2017, ce smartphone a connu un grand succès pendant plusieurs années, notamment auprès des utilisateurs qui préféraient son design classique avec bouton d'accueil et lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Ce modèle est resté en vente jusqu'en 2020, date à laquelle il a été remplacé par l'iPhone SE de deuxième génération. L'ajout de l'iPhone 8 Plus à la catégorie vintage signifie que l'appareil ne reçoit plus de nouvelles mises à jour du système et des fonctionnalités, mais il peut toujours être réparé dans les Apple Stores et les centres de service agréés si les pièces sont disponibles. Apple classe ses produits comme obsolètes sept ans après leur arrêt. À ce moment-là, le support officiel, tant pour les réparations que pour les logiciels, prend fin. Pour les ordinateurs Mac, le remplacement de la batterie est encore possible pendant dix ans, selon la disponibilité des composants. Les produits considérés comme anciens sont ceux qui ont été arrêtés depuis au moins cinq ans, sans toutefois dépasser le seuil de sept ans.
