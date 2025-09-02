La Xbox Next pourrait coûter le double de la PS6 en raison de l'APU Magnus et des magasins tiers

La prochaine génération de consoles s'annonce plus surprenante que jamais. Selon les rumeurs relayées par le célèbre leaker AMD Kepler L2 , la future Xbox, provisoirement baptisée Xbox Next en ligne , pourrait arriver sur le marché à un prix nettement supérieur à celui de la PS6 , voire jusqu'au double . La principale raison serait l'utilisation du coûteux APU Magnus , une très grande puce à architecture chiplet, capable de performances comparables à celles d'un PC de jeu haut de gamme pré-assemblé. Cependant, Wccftech rapporte que Microsoft ne mise pas seulement sur la puissance, mais aussi sur la liberté des utilisateurs : Xbox Next prendrait en charge les plateformes tierces comme Steam et GOG, élargissant ainsi considérablement l'écosystème de jeux accessibles. Cet avantage réduirait toutefois considérablement les revenus de l'entreprise, car elle perdrait la commission habituelle de 30 % sur les copies vendues via le Xbox Store. Par conséquent, la seule façon de pérenniser le projet serait de fixer un prix élevé pour le matériel et de le vendre avec un bénéfice dès le départ.
Un autre aspect important concerne la rétrocompatibilité. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, seule la console Xbox Next permettra de jouer aux jeux des générations précédentes : les nouveaux PC de la gamme ne bénéficieront pas de cette fonctionnalité, car les éditeurs n'accepteraient pas qu'une licence Xbox soit automatiquement valable pour Windows. Sony, cependant, semble adopter une stratégie différente. Selon les rumeurs, la PlayStation 6 visera à offrir une expérience stable avec la 4K à 120 FPS , un ray tracing avancé et 24 Go de RAM, tout en maîtrisant les coûts . De plus, une console portable capable de surpasser la PS5 et des appareils comme la Xbox ROG Ally X devrait arriver. Si les rumeurs se confirment, l’avenir du jeu vidéo verrait s’affronter deux philosophies très différentes : d’un côté, une Xbox « hybride » puissante mais très chère entre console et PC ; de l’autre, une PS6 plus accessible, équilibrée, accompagnée d’un écosystème conçu pour durer longtemps.
