La Xbox Next pourrait coûter le double de la PS6 en raison de l'APU Magnus et des magasins tiers

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La Xbox Next pourrait coûter le double de la PS6 en raison de l'APU Magnus et d...
Publié le: 02/09/2025 @ 00:01:06: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa prochaine génération de consoles s'annonce plus surprenante que jamais. Selon les rumeurs relayées par le célèbre leaker AMD Kepler L2 , la future Xbox, provisoirement baptisée Xbox Next en ligne , pourrait arriver sur le marché à un prix nettement supérieur à celui de la PS6 , voire jusqu'au double . La principale raison serait l'utilisation du coûteux APU Magnus , une très grande puce à architecture chiplet, capable de performances comparables à celles d'un PC de jeu haut de gamme pré-assemblé. Cependant, Wccftech rapporte que Microsoft ne mise pas seulement sur la puissance, mais aussi sur la liberté des utilisateurs : Xbox Next prendrait en charge les plateformes tierces comme Steam et GOG, élargissant ainsi considérablement l'écosystème de jeux accessibles. Cet avantage réduirait toutefois considérablement les revenus de l'entreprise, car elle perdrait la commission habituelle de 30 % sur les copies vendues via le Xbox Store. Par conséquent, la seule façon de pérenniser le projet serait de fixer un prix élevé pour le matériel et de le vendre avec un bénéfice dès le départ.

Un autre aspect important concerne la rétrocompatibilité. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, seule la console Xbox Next permettra de jouer aux jeux des générations précédentes : les nouveaux PC de la gamme ne bénéficieront pas de cette fonctionnalité, car les éditeurs n'accepteraient pas qu'une licence Xbox soit automatiquement valable pour Windows. Sony, cependant, semble adopter une stratégie différente. Selon les rumeurs, la PlayStation 6 visera à offrir une expérience stable avec la 4K à 120 FPS , un ray tracing avancé et 24 Go de RAM, tout en maîtrisant les coûts . De plus, une console portable capable de surpasser la PS5 et des appareils comme la Xbox ROG Ally X devrait arriver. Si les rumeurs se confirment, l’avenir du jeu vidéo verrait s’affronter deux philosophies très différentes : d’un côté, une Xbox « hybride » puissante mais très chère entre console et PC ; de l’autre, une PS6 plus accessible, équilibrée, accompagnée d’un écosystème conçu pour durer longtemps.
Apple a mis à jour sa liste officielle ... »« Test Gradius Origins (PS5) - Une collect...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-08Sony se prépare à sortir une PlayStation portable
28-08La PlayStation 6 sera trois fois plus puissante que la PlayStation 5
27-08La Nintendo Switch 2 bat des records de ventes aux États-Unis
26-08Les prix des consoles augmenteront encore à l'avenir, selon un analyste bien connu.
22-08Microsoft introduit la publicité personnalisée volontaire sur Xbox
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Windows 10 reste leader en Europe, Windows 11 perd des plumes mais est n°1 à l'international
Apple Apple
Apple a mis à jour sa liste officielle de produits considérés comme historiques et obsolètes
Consoles Consoles
La Xbox Next pourrait coûter le double de la PS6 en raison de l'APU Magnus et des magasins tiers
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Gradius Origins (PS5) - Une collection de shoot'em up mythiques
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Mike Booth, le créateur de Left 4 Dead, annonce un nouveau jeu de tir coopératif
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?