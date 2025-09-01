Se connecter  
Test Gradius Origins (PS5) - Une collection de shoot'em up mythiques
Publié le: 01/09/2025 @ 14:35:27: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGradius ORIGINS est la nouvelle collection de classiques de Konami, créée en partenariat avec le développeur M2. Si vous êtes un joueur de longue date, vous avez probablement déjà passé des heures à jouer à un titre de la franchise Gradius. Le jeu original a été développé par Konami en 1985 pour les salles d'arcade et, en Europe, est sorti sous le nom de Nemesis . C'est un shmup 2D à progression horizontale (défilement de gauche à droite), rempli d'ennemis, de tirs simultanés et d'action frénétique à l'écran. Gradius Origins propose pas moins de 18 versions, couvrant sept jeux différents de la série, chacune avec un magnifique menu individuel. De plus, il inclut une galerie visuelle et sonore de qualité, un guide complet et bien structuré, et même un système de succès. Le tout est entièrement traduit en français, ce qui renforce l'immersion et facilite la compréhension de la franchise, notamment pour les nouveaux joueurs. Dans le premier Gradius , sorti en 1985, la planète Gradius est attaquée par une force extraterrestre connue sous le nom de Bactérien, venue du subespace. Au bord de la destruction, ses habitants envoient leur dernier espoir : le Vic Viper. Le joueur doit piloter ce vaisseau à travers les lignes ennemies et détruire la forteresse Xaerious, éliminant ainsi le noyau ennemi pour sauver la planète. C'est le début épique de l'une des franchises de jeux de tir les plus emblématiques. Le premier Gradius a cinq versions différentes du jeu, à savoir la version ROM japonaise (il s'agit d'une version ultérieure sortie au Japon, remplaçant la version originale à mémoire à bulles, instable et nécessitant de longs temps de préchauffage. De plus, le gameplay de cette version est plus fluide et les baisses de performances sont moins importantes que celles de la version à bulles), la version Bubble japonaise (Il s'agit de la version originale du premier jeu de la franchise Gradius, fonctionnant sur la carte Bubble System de Konami. L'une de ses caractéristiques notables est le compte à rebours affiché au lancement du jeu), Nemesis – Version américaine (il s'agit de la version nord-américaine du classique Gradius. Avec une difficulté croissante, il offre également la possibilité de continuer après une défaite, et permet d'engendrer plusieurs ennemis dotés de capsules de puissance immédiatement après la perte d'un vaisseau), Nemesis – Version européenne (l'édition européenne de Gradius propose des ajustements spécifiques, comme la présence réduite des ennemis avant les combats de boss, la rendant un peu plus accessible par rapport à la version japonaise) et Nemesis – Prototype américain (une version inachevée du classique Gradius, sortie en Amérique du Nord. Considérée comme la version la plus difficile du jeu, elle met en scène des ennemis qui tirent des projectiles dès la première boucle après leur défaite).
