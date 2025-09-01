Mike Booth, le créateur de Left 4 Dead, annonce un nouveau jeu de tir coopératif

Publié le: 01/09/2025 @ 14:26:49: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Mike Booth, le créateur du jeu de tir coopératif Left 4 Dead , travaille sur un nouveau projet multijoueur. Sur Reddit , il a annoncé qu'avec l'équipe de Bad Robot Games, il développait un jeu d'action à quatre joueurs basé sur les éléments clés de son précédent titre. Il souhaite développer l'expérience de jeu, alliant travail d'équipe, tension et rejouabilité, et la transposer sous une nouvelle forme. Aucun titre officiel ni aucune image préliminaire n'ont été annoncés, mais Booth a déjà ouvert la possibilité de tests limités. Les fans intéressés peuvent postuler pour participer et ainsi avoir un aperçu préliminaire du processus de développement. Cela indique que, bien que le projet n'en soit qu'à ses débuts, l'orientation générale est claire.
Booth est l'une des figures les plus influentes de l'industrie du jeu vidéo depuis des années : avant de rejoindre Bad Robot Games, un studio proche du réalisateur JJ Abrams, il a travaillé chez Turtle Rock Studios et Blizzard, entre autres. Il y a participé à plusieurs projets avant de se concentrer sur ses propres idées. Un autre lien vient de Back 4 Blood , présenté en 2021 comme le successeur spirituel de Left 4 Dead , mais qui a rapidement perdu de son attrait. Le nouveau jeu de Booth est désormais perçu comme une approche autonome qui s'inspire des expériences passées et les transforme en un concept nouveau.
