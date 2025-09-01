Un iPhone vieux de quelques années a appelé à l'aide et a sauvé la vie d'un adolescente

La technologie devient de plus en plus un outil qui facilite le quotidien, mais aussi un outil qui peut le sauver. Le dernier exemple en date est l'histoire dramatique de Lindsay Leskovac, 16 ans, qui, grâce à la fonction de détection de collision de l'iPhone 14, a survécu à un grave accident de voiture. Lindsay rentrait chez elle épuisée et s'est endormie au volant. Sa voiture a quitté la route, heurtant poteaux et arbres. L'impact a été dévastateur, laissant l'adolescente avec de multiples fractures, notamment aux deux jambes et à la colonne cervicale, inconsciente, coincée dans le véhicule. À ce moment crucial, son iPhone a été sa bouée de sauvetage : l'appareil a automatiquement détecté la collision et a immédiatement appelé les secours en composant le 911. « À l'arrivée des secours, j'ai entendu le téléphone de Lindsay appeler à l'aide. J'étais sous le choc ; je ne savais pas que son iPhone avait cette fonction », a déclaré Laura Leskovac, la mère de la jeune fille. Elle a précisé que le téléphone était resté connecté au répartiteur pendant 22 minutes, permettant aux secouristes d'arriver rapidement sur les lieux. Dans ce genre de situation, chaque minute compte, et dans ce cas précis, elle aurait pu être cruciale pour la vie de l'adolescente.
La détection d'accident est disponible sur l'iPhone 14 et les modèles ultérieurs avec iOS 16, ainsi que sur certains modèles d'Apple Watch (Series 8, SE 2e génération, Ultra) avec watchOS 9 ou ultérieur. Grâce à des capteurs de force G intégrés, un microphone et un GPS, le téléphone peut détecter un accident grave de la route et avertir automatiquement les services d'urgence si l'utilisateur n'est pas en mesure de le faire lui-même. L'histoire de Lindsay illustre l'importance d'une simple fonctionnalité sur smartphone. Sa mère encourage désormais les autres à vérifier si la détection de collision est activée dans leurs paramètres. « Cette fonctionnalité a sauvé la vie de ma fille. Tout le monde devrait s'assurer qu'elle est activée », souligne-t-elle.
