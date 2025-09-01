Des millions de cartes NVIDIA pourraient ne plus démarrer après juin 2026

Les utilisateurs d'anciennes cartes graphiques NVIDIA pourraient rencontrer des problèmes importants lors du démarrage de leurs ordinateurs après juin 2026. Selon les informations publiées sur Reddit, cela est dû à l'expiration des certificats de sécurité UEFI GOP (Graphics Output Protocol) sur les cartes prenant en charge cette technologie. Ce problème affectera les utilisateurs utilisant la fonctionnalité Secure Boot de Windows. À l'expiration du certificat, la carte graphique peut ne pas démarrer pendant le processus, ce qui entraîne l'affichage d'un écran noir avant l'affichage du BIOS. Dans le pire des cas, cela empêchera l'accès aux paramètres système, aux programmes d'installation du système d'exploitation ou au support de secours. Les utilisateurs d’ordinateurs sans carte graphique intégrée au processeur ou à la carte mère, qui dépendent entièrement d’une carte graphique externe, sont particulièrement vulnérables.
NVIDIA, ainsi que les fabricants de cartes graphiques, devront publier des mises à jour du BIOS conformes aux nouvelles certifications Microsoft UEFI CA 2023. Heureusement, l'entreprise possède une solide expérience dans la fourniture d'applications Windows simples pour la mise à jour du BIOS des cartes graphiques. Les utilisateurs peuvent se préparer dès maintenant à ce problème en mettant à jour le firmware de leur carte mère et Windows pour prendre en charge les certificats les plus récents. Une autre solution consiste à désactiver le démarrage sécurisé, mais cette solution n'est pas recommandée à long terme, d'autant plus que de plus en plus de jeux et de systèmes anti-triche l'exigent. Microsoft pourrait également accélérer le problème en révoquant les anciens certificats plus tôt via Windows Update, il vaut donc la peine de garder un œil sur les annonces des fabricants de cartes graphiques dans les mois à venir.
NVIDIA, ainsi que les fabricants de cartes graphiques, devront publier des mises à jour du BIOS conformes aux nouvelles certifications Microsoft UEFI CA 2023. Heureusement, l'entreprise possède une solide expérience dans la fourniture d'applications Windows simples pour la mise à jour du BIOS des cartes graphiques. Les utilisateurs peuvent se préparer dès maintenant à ce problème en mettant à jour le firmware de leur carte mère et Windows pour prendre en charge les certificats les plus récents. Une autre solution consiste à désactiver le démarrage sécurisé, mais cette solution n'est pas recommandée à long terme, d'autant plus que de plus en plus de jeux et de systèmes anti-triche l'exigent. Microsoft pourrait également accélérer le problème en révoquant les anciens certificats plus tôt via Windows Update, il vaut donc la peine de garder un œil sur les annonces des fabricants de cartes graphiques dans les mois à venir.
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-08Les usines de fabrication de 1,4 nm de TSMC seront prêtes plus tôt que prévu. 45 000 $ par plaquette !
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité