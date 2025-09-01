Apple pourrait décider de lancer des modèles d'iPhone 17 sans carte SIM en Europe.

Se connecter  
Apple pourrait décider de lancer des modèles d'iPhone 17 sans carte SIM en Eur...
Publié le: 01/09/2025 @ 14:20:52: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple pourrait décider de franchir une étape concrète et de lancer des modèles d'iPhone 17 sans carte SIM en Europe. Cette solution est déjà utilisée aux États-Unis, où le célèbre tiroir à carte a été remplacé par une eSIM. De nombreux éléments laissent désormais présager une démarche similaire sur le marché européen et, à plus long terme, à l'échelle mondiale. Apple aurait obligé ses partenaires et revendeurs à suivre une formation eSIM avant le 5 septembre. Pour rappel, l'iPhone 17 sera présenté quelques jours plus tard, le 9 septembre. Difficile de sous-estimer cette coïncidence, et le calendrier indique clairement qu'Apple se prépare à annoncer des appareils sans carte SIM en Europe. Ce changement présenterait plusieurs avantages pratiques. La suppression du tiroir SIM libère de l'espace à l'intérieur du smartphone, qui peut être utilisé pour d'autres solutions techniques.

C'est également un moyen de standardiser la conception des appareils à l'échelle mondiale. Un autre avantage pourrait être une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, car l'absence d'ouverture supplémentaire dans le boîtier réduit le risque de pénétration de particules indésirables. Cependant, des questions subsistent quant à la rapidité avec laquelle Apple étendra ce changement aux marchés asiatiques, où les cartes SIM physiques dominent encore. Des études antérieures suggèrent qu'au moins un modèle, probablement l'iPhone 17 Air, sera lancé exclusivement avec la prise en charge eSIM dans toutes les régions. La conception de cet appareil ne prévoit pas d'espace pour un plateau SIM, ce qui constitue un compromis pour le boîtier très fin.
