Publié le: 01/09/2025 @ 14:18:43: Par Nic007 Dans "Social"
SocialIl y a quelques jours, Spotify a annoncé que ses utilisateurs pourraient désormais s'envoyer des messages. C'est inhabituel pour une plateforme destinée à écouter de la musique et non à communiquer. TikTok prépare également des modifications à sa messagerie et de permettre aux utilisateurs d'ajouter une voix ainsi que jusqu'à neuf photos ou vidéos dans leurs messages privés, tant dans les conversations individuelles que de groupe. Cette fonctionnalité s'alignera davantage sur celle d'autres plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, WhatsApp et Snapchat, qui proposent des fonctionnalités similaires depuis un certain temps. Il existe toutefois quelques restrictions. Les messages vocaux seront limités à 60 secondes, ce qui signifie que si quelqu'un a beaucoup à dire, il devra diviser son message en plusieurs enregistrements. De plus, les photos et les vidéos ne pourront pas être envoyées en premier message.

TikTok rappelle aux utilisateurs d'être prudents lors de l'envoi de photos et de vidéos, de respecter la vie privée du destinataire et de prendre soin de leur propre sécurité. Prendre des photos et les envoyer depuis la galerie est simple, comme sur d'autres applications. Les utilisateurs peuvent également les retoucher avant de les envoyer. Il convient de noter que les DM sur TikTok ne sont plus disponibles pour les utilisateurs de moins de 16 ans. De plus, pour les adolescents de 16 à 18 ans, TikTok introduit une fonctionnalité qui détecte et bloque automatiquement les images contenant de la nudité. Les utilisateurs adultes de plus de 18 ans peuvent désactiver cette fonctionnalité s'ils le souhaitent.
