David Zinsner, directeur financier d'Intel, a admis que l'entreprise s'était égarée sur le marché des ordinateurs de bureau, notamment dans le calcul haute performance. Et soyons honnêtes, la série Arrow Lake, connue commercialement sous le nom de Core Ultra 200, n'a pas été un succès. Cependant, tout est sur le point de changer avec l'arrivée des processeurs de nouvelle génération. Lors de la conférence technologique Deutsche Bank 2025, le directeur financier d'Intel a déclaré que le prochain produit en préparation, Nova Lake, serait une série de processeurs améliorés. Ces processeurs sont destinés à répondre aux besoins du marché des ordinateurs de bureau haut de gamme, tout en renforçant la position d'Intel.
Les processeurs Nova Lake reposeront sur une architecture hybride combinant des cœurs Coyote Cove (performance) et Arctic Wolf (économie d'énergie). La configuration maximale offrira jusqu'à 52 cœurs. Elle inclura également la technologie Intel 18A, une efficacité énergétique améliorée, la prise en charge de jusqu'à 36 voies PCIe 5.0 et des fréquences d'horloge mémoire DDDR5 plus élevées. En route vers le lancement de la série Nova Lake au second semestre 2026, il faudra encore attendre l'arrivée des processeurs Arrow Lake Referesh, qui mettront fin au support du socket LGA-1851.
