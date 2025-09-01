Se connecter  
Microsoft dévoile ses propres modèles d'IA alors que l'entreprise lance le dé...
Publié le: 01/09/2025 @ 14:16:17: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationMicrosoft collabore depuis longtemps avec OpenAI et utilise ChatGPT, mais l'entreprise a désormais décidé de gagner en indépendance sur le marché de l'IA. C'est pourquoi elle a présenté deux modèles d'IA. Dans le cas de MAI-Voice-1, la qualité sonore a été jugée très réaliste. Le modèle a déjà été intégré à Copilot Daily, où il lit les actualités, ainsi qu'à des fonctionnalités permettant de créer des conversations en podcast. Les utilisateurs peuvent le tester dans Copilot Labs, où des options de personnalisation du style de parole et du ton de la voix sont disponibles. MAI-1-preview, quant à lui, est responsable du traitement de texte. Il a été entraîné sur environ 15 000 GPU NVIDIA H100 et devrait être progressivement implémenté dans Copilot pour les tâches liées au texte. Microsoft souligne que ce n'est qu'un début et qu'elle prévoit de développer davantage de systèmes spécialisés répondant aux différents besoins des utilisateurs.
