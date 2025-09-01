Se connecter  
Windows 11 25H2 disponible. Microsoft accélère les mises à jour.
Publié le: 01/09/2025 @ 14:14:28: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a publié la dernière mise à jour de Windows 11 25H2 dans le canal Release Preview, permettant aux utilisateurs de tester la mise à jour annuelle du système avant sa sortie officielle dans les mois à venir. Windows 11 25H2 sera fourni sous forme de package d'activation, ce qui signifie que son installation est nettement plus rapide que les mises à jour traditionnelles. Le système partage une branche de maintenance commune avec la version 24H2 précédente ; la mise à jour ne nécessite donc qu'un seul redémarrage. La nouvelle version n'apporte aucun changement majeur à l'interface utilisateur ni aucune fonctionnalité d'IA supplémentaire. Microsoft a confirmé que 25H2 partage les mêmes nouvelles fonctionnalités et améliorations que 24H2, ajoutées progressivement tout au long de l'année dans le cadre de l'innovation continue du système.

Cette mise à jour apporte plusieurs changements importants. Microsoft supprime les composants hérités, notamment PowerShell 2.0 et la ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC). Une nouvelle fonctionnalité a été introduite pour les clients professionnels : les administrateurs informatiques pourront désormais supprimer certaines applications préinstallées du Microsoft Store sur les appareils Enterprise et EDU. Pour recevoir la mise à jour, les utilisateurs doivent rejoindre le canal Release Preview et sélectionner manuellement l'installation de Windows 11 version 25H2 (Build 26200.5074) dans les paramètres de Windows Update. Microsoft prévoit de mettre à disposition des fichiers ISO la semaine prochaine pour ceux qui préfèrent une nouvelle installation. Les clients professionnels peuvent désormais commencer à valider la nouvelle version dans leurs organisations via Windows Update for Business et Windows Server Update Service.
