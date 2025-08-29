Google va révolutionner votre façon de monétiser sur YouTube

YouTube lance une nouvelle fonctionnalité pour les créateurs de contenu. La plateforme a annoncé le lancement des tests des "Gift Goals", une fonctionnalité conçue pour élargir les options de monétisation des diffusions en direct. Cette nouvelle fonctionnalité n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis pour les diffusions verticales sur appareils mobiles. Gift Goals combine deux fonctionnalités YouTube existantes. La première est « Gifts », un système de cadeaux numériques que les spectateurs peuvent envoyer à leurs créateurs préférés pendant leurs diffusions en direct. Ces cadeaux apparaissent en temps réel sous forme d'animations sur l'écran de diffusion. Les spectateurs les achètent avec une monnaie virtuelle appelée « Jewels ». Les créateurs sont rémunérés en rubis, un rubis équivalant à un centime américain. Cela signifie que pour 100 rubis, un créateur gagne un dollar.
Le deuxième composant de Gift Goals est la fonctionnalité Goals, qui permet aux créateurs de définir des objectifs financiers publics pendant les diffusions en direct et les premières pour augmenter l'engagement des téléspectateurs et accélérer les revenus. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs de « définir un objectif de cadeau et de choisir une date pour l'atteindre avant de le partager avec leurs spectateurs », explique YouTube. Les créateurs peuvent également partager leurs idées pour célébrer leur objectif. Bien que les Gift Goals soient actuellement limités aux États-Unis, YouTube a annoncé son intention d'étendre cette fonctionnalité à l'avenir. Ainsi, les spectateurs pourront rémunérer encore davantage leurs créateurs préférés… mais est-ce une bonne chose ?
