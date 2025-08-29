Nvidia se lance dans l'agriculture. Ce n'est pas une blague : ils utiliseront des lasers.

Le monde des technologies agricoles a franchi un nouveau tournant. Nvidia a annoncé un partenariat avec Carbon Robotics, une entreprise connue pour ses solutions autonomes pour les exploitations agricoles. Fruit de cette collaboration, le LaserWeeder G2 est un système utilisant 24 lasers haute puissance et 24 processeurs graphiques Nvidia pour éliminer rapidement les mauvaises herbes. L'appareil atteint une efficacité impressionnante, éliminant jusqu'à 10 000 mauvaises herbes par minute, soit 600 000 plantes par heure, soit 167 par seconde. Le LaserWeeder G2 600 est conçu pour les grandes exploitations. Cette machine de 6 mètres de large est tractée par un tracteur et nécessite une puissance importante pour fonctionner en continu dans des conditions de terrain difficiles. Des modèles plus petits sont également disponibles, notamment le G2 200, qui nécessite un tracteur d'au moins 110 chevaux et une capacité de levage adéquate. Même ce modèle compact conserve une efficacité impressionnante, éliminant environ 2 500 mauvaises herbes par minute, soit une moyenne de 42 plants par seconde. La solution de Carbon Robotics ne se limite pas à la puissance. Elle repose sur un système d'intelligence artificielle avancé, optimisé par l'accélération Nvidia, qui identifie les mauvaises herbes avec une précision millimétrique. Cela permet d'éliminer les plantes indésirables sans risquer d'endommager les cultures. Selon le fabricant, une seule machine peut remplacer le travail d'une équipe de 75 personnes qui désherbent manuellement les champs.
La modernisation des tracteurs autonomes est un autre pilier de la stratégie de Carbon Robotics. Grâce à un système de surveillance à distance, les machines peuvent fonctionner en quasi-continu, et un centre d'opérations distant permet de les surveiller sur de vastes zones. Cela devrait permettre de remédier à la pénurie de conducteurs de tracteurs qualifiés, qui s'est intensifiée dans de nombreuses régions du monde ces dernières années. La résistance croissante des mauvaises herbes aux herbicides constitue un défi pour l'agriculture depuis des années. Le désherbage au laser offre la possibilité de réduire l'utilisation de produits chimiques et l'impact environnemental. Des machines comme le LaserWeeder G2 permettent d'obtenir des récoltes de haute qualité et une gestion efficace de grandes surfaces. Le prix élevé de ces appareils reste un facteur clé limitant leur disponibilité pour les petites exploitations. L'association d'une technologie laser avancée et de puissants processeurs graphiques augmente le coût d'investissement à un niveau qui, dans de nombreux cas, nécessite une planification et un soutien financier à long terme. Les questions de sécurité sont également importantes. Les puissants faisceaux laser peuvent présenter un risque pour la santé des opérateurs et, dans les régions arides, il existe un risque d'inflammation et de propagation du feu. Le désherbage efficace reste un défi supplémentaire : si le système ne détruit pas les racines, certaines plantes peuvent repousser rapidement.
