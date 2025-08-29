Se connecter  
L'Exynos 2600 repéré dans de nouveaux benchmarks
Publié le: 29/08/2025 @ 16:51:06: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSamsung a officiellement annoncé que son nouvel Exynos 2600 serait son premier processeur gravé en 2 nm avec une architecture GAA. Le fabricant n'a toutefois pas divulgué de détails sur les performances réelles du processeur, se limitant à la promesse d'une augmentation significative de la puissance du bloc NPU pour les tâches d'IA. Cependant, les résultats de l'Exynos 2600 ont rapidement fait surface dans une fuite de benchmark, et à en juger par ces résultats, le géant coréen a véritablement réussi à préparer un concurrent de taille : la puce a obtenu de bons résultats face à la version allégée du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lors du test Geekbench 6, l'Exynos 2600 a obtenu 3 309 points en mode monocœur et 11 256 en multicœur. Pour Samsung, c'est la première fois depuis longtemps que sa solution rivalise avec les processeurs phares actuels.

De plus, le nouveau produit surpasse sensiblement le Dimensity 9500 et se rapproche du Snapdragon 8 Elite Gen 5, récemment baptisé Snapdragon 8 Elite Gen 2. Les derniers tests Qualcomm ont montré que le Galaxy S26 Edge obtenait respectivement 3 393 et ​​11 515 points. Il est important de noter que le smartphone Samsung testé ne fonctionnait pas à sa fréquence maximale : les cœurs Exynos 2600 étaient limités à 4,00 GHz au lieu des 4,74 GHz habituels. Le potentiel de la puce n'a donc pas encore été pleinement exploité. Dans la comparaison actuelle, la différence entre l'Exynos 2600 et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 n'est que d'environ 2,5 % ; il est possible qu'après optimisation, les performances de l'Exynos soient supérieures.
