Samsung prépare déjà la deuxième génération de la technologie de processus 2 nm

Samsung prépare déjà la deuxième génération de la technologie de processus...
Publié le: 29/08/2025 @ 16:50:29: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileEn juillet dernier, Samsung a annoncé la signature du plus important contrat avec Tesla, d'un montant de 16,5 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, le constructeur coréen fournira au constructeur automobile des puces fabriquées selon la technologie GAA 2 nm. Pour Samsung, il s'agit d'une avancée majeure : si le projet se déroule sans accroc, l'entreprise pourra conclure un partenariat à long terme avec un nouveau client. Selon ZDNet, l'objectif principal de Samsung est de lancer la production en série de la puce AI6, que Tesla prévoit d'utiliser dans le système FSD de nouvelle génération, ainsi que dans la robotique et les centres de données. Elle sera basée sur la technologie SF2P, dont le lancement est prévu l'année prochaine. Elle promet une augmentation de 12 % des performances et une amélioration de 25 % de l'efficacité énergétique par rapport à la première génération de technologies 2 nm.

On sait que la conception de base du SF2P est déjà achevée, ce qui témoigne de la volonté de Samsung de hisser sa production au niveau de celle de TSMC. Cependant, aucune information n'est encore disponible quant à la production de cristaux de qualité avec la deuxième génération de la technologie 2 nm. Les experts soulignent que Samsung doit d'abord se concentrer sur la stabilisation de la première génération, avant de lancer la production de la deuxième génération, dotée de diverses améliorations. Samsung prévoit que la demande de plaquettes 2 nm se maintiendra pendant au moins quatre ans. C'est pourquoi l'entreprise a déjà commencé le développement de la troisième génération, le SF2P+, dont le lancement est prévu dans deux ans.
