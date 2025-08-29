Le Ryzen 9 9950X a de nouveau pris feu dans des conditions contrôlées. Quelque chose cloche.

La série de processeurs Ryzen 9000 a indéniablement permis à AMD de consolider sa position de leader sur le marché des processeurs gaming, mais les signalements de défaillances graves se multiplient, jetant une ombre sur ces puces. Le dernier incident en date concernait le modèle phare Ryzen 9 9950X, qui a échoué complètement lors de deux tests indépendants malgré des conditions de refroidissement et de fonctionnement adéquates. Selon l'équipe du projet GMP, le processeur a connu une panne lors des tests de leur boîte à outils propriétaire. La première panne s'est produite en février 2025, et la seconde il y a quelques jours seulement. Dans les deux cas, la panne était identique, avec une tache jaunâtre ressemblant à de la matière brûlée apparaissant sous le processeur (près des broches). Il est important de noter que les deux tests ont été réalisés sur des cartes mères ASUS (et non ASRock) équipées du chipset B650. Dans le premier cas, il s'agissait de l'ASUS Prime B650M-K (BIOS 3057), et dans le second, de l'ASUS Prime B650M-A WiFi (BIOS 3278). Bien que ces modèles soient abordables, le fabricant affirme qu'ils devraient facilement prendre en charge les processeurs haut de gamme, à condition que l'utilisateur ne pratique pas d'overclocking excessif.
Les testeurs soulignent que le même système de refroidissement Noctua NH-U9S, un refroidisseur à air robuste et haut de gamme, a été utilisé dans les deux boîtiers. Les températures ambiantes étaient respectivement inférieures à 20 °C et légèrement supérieures à 20 °C, grâce à une ventilation et des ventilateurs supplémentaires. Les processeurs n'ont été ni overclockés ni survoltés, éliminant ainsi les causes les plus fréquentes de surchauffe. En comparaison, la génération précédente (Ryzen 9 7950X) était considérée comme plus difficile à refroidir, mais aucune panne similaire n'a été observée dans des conditions similaires. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Il n'y a pas encore de réponse définitive. Le projet GMP suppose que le Ryzen 9 9950X aurait consommé plus d'énergie que prévu lors de certains tests. Ce problème pourrait également provenir d'une pression de refroidissement inappropriée, bien que le deuxième test ait utilisé un montage décalé, comme recommandé par Noctua, censé améliorer les températures. Cependant, la répartition de la pâte thermique pourrait avoir laissé des vides, entraînant une surchauffe localisée. Le problème est que lors du premier test, le dissipateur thermique était monté au centre, et le résultat était identique, ce qui suggère que la source de la panne pourrait se trouver ailleurs.
Pour rappel, le Ryzen 9 9950X est un processeur avec un TDP de 170 W, qui nécessite un refroidissement adéquat et une carte mère stable. Cependant, le fait que le processeur soit endommagé sans overclocking, dans des conditions contrôlées et sur les cartes mères ASUS courantes soulève de sérieuses questions. On ne sait pas encore s'il s'agit d'incidents isolés, d'un lot de processeurs défectueux ou d'un problème plus large lié à la conception du Ryzen 9000. Une chose est sûre : l'image d'AMD ne peut pas se permettre de répéter la situation dans laquelle les passionnés de matériel perdent confiance dans ses modèles haut de gamme.
