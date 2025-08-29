Test Inertial Drift Twilight Rivals Edition (PS5) - Le drift n'est plus ce qu'il était.

Publié le: 29/08/2025 @ 11:23:42: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
N'y a-t-il plus rien à inventer dans les jeux de course ? Les graphismes parfaits ont déjà été réalisés au point qu'une capture d'écran d'une photo est presque impossible à distinguer. La physique parfaite, si elle n'a pas encore été réalisée, est si proche qu'il faudrait un doctorat pour voir la différence. Dans le cas présent, la mécanique de la dérive est repensée avec une approche différente. En plus de ses engrenages, le développeur Level 91 Entertainment ajoute également un tableau charmant qui échappe au réalisme. Cependant, l'actualité s'arrête là et l'intérêt s'épuise rapidement grâce à sa courte durée et à quelques problèmes criants. Beaucoup de joueurs ont découvert le drift avec l'anthologique Need For Speed Underground. Dans un titre avec un fort attrait en termes de vitesse et de personnalisation des véhicules, le concept de traverser un circuit tout en glissant et de brûler un pneu était totalement étranger et difficile à maîtriser. Le charme intrinsèque du jeu dans son ensemble a fait apprécier le changement de mécanique. Au fil du temps, d'autres titres ont ajouté la même idée, y compris des bonus de vitesse pour les dérives bien faites et les virages n'étaient jamais les mêmes. De nos jours, il est étrange de trouver un titre qui n'intègre pas la physique du drift. Encore plus étrange est de trouver un titre dont le focus revient à une telle mécanique.
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-08Test DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper (PS5) - Une compilation de mini-jeux d'arcade classiques
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité