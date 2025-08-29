Certains processeurs AMD seront vendus sans système de refroidissement.

AMD a pris une décision inattendue concernant ses refroidisseurs d'origine. Certains de ses processeurs Ryzen 5000, Ryzen 7000 et Ryzen 8000 ont reçu de nouveaux identifiants sur le site web du fabricant. Survolez l'icône à côté de l'identifiant du produit pour obtenir une explication de ce changement. Il s'avère qu'AMD abandonne deux refroidisseurs emblématiques, d'où le changement d'identifiant des processeurs. Il s'agit des refroidisseurs Wraith Prism (AMD SR4) et Wraith Spire (AMD SR2). Tous deux ont été lancés en 2018 avec les processeurs Ryzen de deuxième génération. Les deux refroidisseurs Wraith mentionnés ci-dessus ont atteint leur fin de vie. Quelle est la prochaine étape pour les processeurs précédemment équipés de ces refroidisseurs ? AMD ne propose pas de remplacement pour le Wraith Prism, ce qui signifie que les modèles en boîte livrés avec ce dernier ne seront plus équipés de refroidisseur. AMD vous recommande de contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.
Il est intéressant de noter que la situation est bien différente avec la Wraith Spire. AMD a trouvé une solution de remplacement : le refroidisseur Wraith Stealth. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er août. Il est donc probable que les derniers lots de Ryzen des séries 5000, 7000 et 8000 en boîte ne soient plus équipés de refroidisseurs, ou que le modèle Spire ait été remplacé par le Wraith Stealth. Il convient également de noter que le Wraith Prism offre un système de refroidissement performant pour un modèle standard. Il est équipé d'un grand dissipateur thermique, de caloducs et même d'un éclairage ARGB. Le Wraith Spire, quant à lui, se situe entre les deux. Il n'a pas de caloducs, mais dispose d'un dissipateur thermique assez grand et d'un entourage de ventilateur éclairé. Le Wraith Stealth, quant à lui, est le système de refroidissement le plus basique d'AMD, avec un petit dissipateur thermique, sans caloducs et sans aucun éclairage.
