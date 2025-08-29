Les usines de fabrication de 1,4 nm de TSMC seront prêtes plus tôt que prévu. 45 000 $ par plaquette !

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les usines de fabrication de 1,4 nm de TSMC seront prêtes plus tôt que prévu....
Publié le: 29/08/2025 @ 10:49:38: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSelon certaines informations, TSMC pourrait accélérer la construction d'installations de production capables de produire des puces utilisant le procédé de lithographie 1,4 nm. Le géant taïwanais aurait même informé ses fournisseurs de se préparer à l'éventuel besoin d'avancer la livraison des équipements nécessaires à cette lithographie. Quant à l'usine elle-même, elle sera construite dans le parc scientifique central de Taïwan, près de Taichung. Elle abritera quatre usines, dont la production de masse pourrait débuter au second semestre 2028. L'investissement devrait coûter environ 49 milliards de dollars, mais il donnera à TSMC un avantage considérable tout en renforçant sa position déjà solide.

Des rapports indiquent que le procédé de lithographie 1,4 nm de TSMC permettra une réduction de la consommation d'énergie allant jusqu'à 30 % et une amélioration des performances de 15 %. Cependant, ces améliorations auront un coût élevé pour les clients. Le prix d'une seule plaquette de silicium de 1,4 nm devrait atteindre la somme exorbitante de 45 000 dollars. À titre de comparaison, dans le cas du 2 nm, cela représente 30 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins, il y aura certainement des participants motivés, comme Apple, qui privilégieront l'utilisation des meilleures solutions et technologies disponibles.
Certains processeurs AMD seront vendus s... »« Xiaomi lance HyperOS 3.0, sa dernière s...
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-08SK Hynix lance des puces mémoire révolutionnaires
26-08Les processeurs de serveur sont devenus beaucoup moins chers
26-08SK Hynix présente la première mémoire 321 couches au monde
25-08NVIDIA a baissé les prix de ses cartes graphiques phares
20-08Les tests de Steam Deck 2 ont fuité en ligne, Valve prépare-t-il un nouveau modèle ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Inertial Drift Twilight Rivals Edition (PS5) - Le drift n'est plus ce qu'il était.
AMD AMD
Certains processeurs AMD seront vendus sans système de refroidissement.
Matériel Matériel
Les usines de fabrication de 1,4 nm de TSMC seront prêtes plus tôt que prévu. 45 000 $ par plaquette !
Mobile Mobile
Xiaomi lance HyperOS 3.0, sa dernière surcouche système basée sur Android 16.
Consoles Consoles
Sony se prépare à sortir une PlayStation portable
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?