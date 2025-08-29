Xiaomi lance HyperOS 3.0, sa dernière surcouche système basée sur Android 16.

HyperOS 3.0 apporte des changements visuels subtils mais notables. Le système bénéficie de nouvelles icônes au design simplifié, reprenant le style d'iOS. Xiaomi a également rafraîchi la barre d'état, et les utilisateurs peuvent personnaliser davantage l'écran d'accueil grâce à une grille d'icônes personnalisable. L'une des principales nouveautés est Super Island. Cette solution s'inspire de la Dynamic Island de l'iPhone. Elle permet d'accéder rapidement à des informations contextuelles telles que l'activité des applications en arrière-plan, les événements à venir du calendrier, les réservations, les commandes multimédias et autres notifications. Contrairement à Apple, l'« île » de Xiaomi ne fait pas partie de l'encoche de l'écran, mais reste active dans le panneau de notifications. La nouvelle version du système offre également plusieurs améliorations qui ne sont pas immédiatement visibles. Xiaomi affirme avoir implémenté des algorithmes d'IA améliorés pour accélérer le système et augmenter sa réactivité. Le fabricant vante également des optimisations « sous le capot » qui améliorent à la fois les performances et l'efficacité énergétique.
Xiaomi a également dévoilé une application de numérotation repensée, qui ne sera probablement disponible que sur la version chinoise du système. En effet, les versions mondiale et européenne d'HyperOS sont basées sur l'application Téléphone de Google, et non sur la solution native de Xiaomi. L'intégration avec les appareils Apple est également un élément clé de la nouvelle mise à jour. Comme pour Oppo et OnePlus, les utilisateurs d'HyperOS 3.0 pourront facilement se connecter à leurs iPhone, iPad et Mac pour un transfert de données fluide entre plateformes. Xiaomi a publié la liste des appareils éligibles au programme HyperOS 3.0 Beta, ainsi que leurs dates de sortie. La version stable d'HyperOS 3.0 devrait arriver au quatrième trimestre de cette année.
29 août
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15S Pro
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15
Redmi K80 Pro
Redmi K80 Extreme Edition
Xiaomi Pad 7S Pro 12,5
Xiaomi Pad 7 Pro
POCO F7
17 septembre
Xiaomi MIX Flip 2
Redmi K80
Xiaomi Pad 7 Ultra
Xiaomi Pad 7
Redmi K Pad
Xiaomi TV S Pro Mini LED série 2025
Série Xiaomi TB S Pro Mini LED
30 septembre
Xiaomi MIX Fold 4
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi 14 Ultra/Titanium Édition Spéciale
Xiaomi 14 Pro/Titanium Édition spéciale
Xiaomi 14
Redmi K70 Pro
Redmi K70 Extreme Edition
Redmi K70
Redmi K70E
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Xiaomi a également dévoilé une application de numérotation repensée, qui ne sera probablement disponible que sur la version chinoise du système. En effet, les versions mondiale et européenne d'HyperOS sont basées sur l'application Téléphone de Google, et non sur la solution native de Xiaomi. L'intégration avec les appareils Apple est également un élément clé de la nouvelle mise à jour. Comme pour Oppo et OnePlus, les utilisateurs d'HyperOS 3.0 pourront facilement se connecter à leurs iPhone, iPad et Mac pour un transfert de données fluide entre plateformes. Xiaomi a publié la liste des appareils éligibles au programme HyperOS 3.0 Beta, ainsi que leurs dates de sortie. La version stable d'HyperOS 3.0 devrait arriver au quatrième trimestre de cette année.
29 août
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15S Pro
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15
Redmi K80 Pro
Redmi K80 Extreme Edition
Xiaomi Pad 7S Pro 12,5
Xiaomi Pad 7 Pro
POCO F7
17 septembre
Xiaomi MIX Flip 2
Redmi K80
Xiaomi Pad 7 Ultra
Xiaomi Pad 7
Redmi K Pad
Xiaomi TV S Pro Mini LED série 2025
Série Xiaomi TB S Pro Mini LED
30 septembre
Xiaomi MIX Fold 4
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi 14 Ultra/Titanium Édition Spéciale
Xiaomi 14 Pro/Titanium Édition spéciale
Xiaomi 14
Redmi K70 Pro
Redmi K70 Extreme Edition
Redmi K70
Redmi K70E
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité