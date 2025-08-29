Sony se prépare à sortir une PlayStation portable

Selon l'initié Moore's Law is Dead, qui a récemment fourni des fuites fiables sur PlayStation, la console de jeu portable de Sony sera construite autour d'un APU nommé Canis. Il s'agit d'une puce monolithique d'une surface de 135 mm², gravée en 3 nm par TSMC. Elle comprend 4 cœurs Zen 6c pour les jeux et 2 cœurs Zen 6 Low Power économes en énergie pour le système et les tâches d'arrière-plan, ainsi que 4 Mo de cache L3. Les graphiques sont gérés par 16 unités de calcul RDNA5 cadencées à environ 1,20 GHz en mode portable et jusqu'à 1,65 GHz en mode station d'accueil. Le contrôleur mémoire prend en charge la LPDDR5X-8533 avec un bus 192 bits et une capacité allant jusqu'à 48 Go. Parmi les autres fonctionnalités, citons la rétrocompatibilité avec les jeux PS5 et PS4, un emplacement microSD, un connecteur M.2, un écran tactile, deux microphones et la prise en charge du retour haptique.
La quantité de RAM n'est pas encore confirmée. Elle devrait dépasser 16 à 24 Go, mais les développeurs interrogés par des sources internes estiment que les jeux de nouvelle génération dotés de fonctionnalités d'IA et de technologies comme Nanite dans Unreal Engine 5 nécessiteront au moins 24 à 36 Go. Grâce aux nouveaux cœurs RDNA5, 40 à 50 % plus rapides que RDNA 3.5, et à une bande passante accrue de 60 %, la console devrait largement surpasser la Xbox ROG Ally X en termes de performances. Parallèlement, Sony, qui produit traditionnellement du matériel à perte, pourrait même théoriquement réaliser un léger bénéfice dans le segment de prix inférieur si la console est vendue entre 400 et 500 $.
