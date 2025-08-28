Se connecter  
Microsoft étend le Xbox Cloud Gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard
Publié le: 28/08/2025 @ 15:59:00: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft ouvre le cloud à davantage de joueurs : après avoir été pendant des années une exclusivité de l'offre Game Pass Ultimate , la technologie Xbox Cloud Gaming est désormais disponible pour les abonnés aux offres Core et Standard . Cette annonce marque une étape importante dans la stratégie de l'entreprise visant à rendre le streaming de jeux plus accessible et plus abordable en supprimant le recours à un abonnement mensuel plus onéreux. Microsoft a annoncé que durant cette phase de test, réservée aux membres Xbox Insider, les abonnés Core ou Standard pourront jouer à des jeux de leur catalogue ou à des titres achetés compatibles avec le streaming cloud. Microsoft élargit également l'accès aux jeux PC, permettant pour la première fois à ces abonnés d'essayer les versions PC via l'application Xbox sur Windows ou directement depuis leur navigateur sur le site web officiel .

Cette décision fait suite aux récentes déclarations de l'entreprise, qui anticipait des solutions moins coûteuses et plus flexibles pour le cloud gaming . D'autres options restent envisageables, comme un service gratuit financé par la publicité. L'extension aux versions Core et Standard représente toutefois déjà une avancée tangible : davantage de joueurs pourront profiter d'un streaming de haute qualité sans frais supplémentaires, faisant du cloud un élément de plus en plus central de l'écosystème Xbox.
