Nouveau record du monde d'overclocking : Intel atteint 9,13 GHz.

La communauté des overclockeurs repousse une fois de plus les limites des performances des processeurs. Cette fois, le record a été établi par l'Intel Core i9-14900KF de la série Raptor Lake Refresh. Le dernier résultat, obtenu lors d'une séance d'overclocking extrême, était de 9 130,33 MHz. Ce résultat ne dépasse que légèrement le précédent record de 9 122 MHz, datant du début de l'année, mais il confirme le potentiel de l'architecture Raptor Lake pour des performances extrêmes. Pour atteindre une fréquence d'horloge aussi élevée, l'équipe a utilisé un refroidissement à l'hélium liquide. Dans ces scénarios, l'azote liquide s'avère insuffisant, car sa température ne permet pas au système de maintenir un fonctionnement stable malgré une augmentation de fréquence aussi drastique. Pour les tests, seuls huit cœurs P ont été activés, laissant les cœurs E économes en énergie inactifs. Avec une tension d'alimentation réglée à 1,388 V, le système a fonctionné de manière stable, permettant d'atteindre une fréquence d'horloge record.
Ce résultat record a été obtenu par un overclockeur renommé, wytiwx, en collaboration avec MickaShuBL, Crystalright et Markjinli. L'équipe a utilisé une carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex, équipée d'un bloc d'alimentation et d'un système de refroidissement performants, conçus pour des expériences extrêmes. La configuration était complétée par 32 Go de RAM DDR5 cadencée à 5 744 MHz avec des latences CL32-47-42-36-77 et une alimentation Corsair HXi de 1 200 W. Les 9,13 GHz atteints constituent le résultat le plus élevé de l'histoire de l'overclocking des processeurs, quelle que soit la plate-forme, l'architecture ou le nombre de cœurs, bien que la différence avec le record précédent ne soit que de 8 MHz.
