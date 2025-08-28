Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Nouveau record du monde d'overclocking : Intel atteint 9,13 GHz.
Publié le: 28/08/2025 @ 15:58:28: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLa communauté des overclockeurs repousse une fois de plus les limites des performances des processeurs. Cette fois, le record a été établi par l'Intel Core i9-14900KF de la série Raptor Lake Refresh. Le dernier résultat, obtenu lors d'une séance d'overclocking extrême, était de 9 130,33 MHz. Ce résultat ne dépasse que légèrement le précédent record de 9 122 MHz, datant du début de l'année, mais il confirme le potentiel de l'architecture Raptor Lake pour des performances extrêmes. Pour atteindre une fréquence d'horloge aussi élevée, l'équipe a utilisé un refroidissement à l'hélium liquide. Dans ces scénarios, l'azote liquide s'avère insuffisant, car sa température ne permet pas au système de maintenir un fonctionnement stable malgré une augmentation de fréquence aussi drastique. Pour les tests, seuls huit cœurs P ont été activés, laissant les cœurs E économes en énergie inactifs. Avec une tension d'alimentation réglée à 1,388 V, le système a fonctionné de manière stable, permettant d'atteindre une fréquence d'horloge record.

Ce résultat record a été obtenu par un overclockeur renommé, wytiwx, en collaboration avec MickaShuBL, Crystalright et Markjinli. L'équipe a utilisé une carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex, équipée d'un bloc d'alimentation et d'un système de refroidissement performants, conçus pour des expériences extrêmes. La configuration était complétée par 32 Go de RAM DDR5 cadencée à 5 744 MHz avec des latences CL32-47-42-36-77 et une alimentation Corsair HXi de 1 200 W. Les 9,13 GHz atteints constituent le résultat le plus élevé de l'histoire de l'overclocking des processeurs, quelle que soit la plate-forme, l'architecture ou le nombre de cœurs, bien que la différence avec le record précédent ne soit que de 8 MHz.
Microsoft étend le Xbox Cloud Gaming au... »« Fini les pertes de fichiers, Word et Exc...
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-08Intel a dissimulé une fuite massive de données : 270 000 personnes en danger
27-08Le gouvernement américain a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans Intel
11-08Intel se prépare à sortir la carte graphique qui succédera à l'Arc A380
06-08Les nouveaux processeurs Intel présentent des défauts
31-07Intel se prépare à lancer le processeur Core Ultra 5 235
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Microsoft Microsoft
Microsoft étend le Xbox Cloud Gaming aux abonnés Game Pass Core et Standard
Intel Intel
Nouveau record du monde d'overclocking : Intel atteint 9,13 GHz.
Microsoft Microsoft
Fini les pertes de fichiers, Word et Excel ressembleront à Google Docs.
Windows Windows
Windows 11 bénéficiera d'une fonctionnalité que tous les propriétaires d'écouteurs sans fil attendaient
Google Google
Google Messages fait peau neuve. Ça ne plaît pas à tout le monde.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?