Fini les pertes de fichiers, Word et Excel ressembleront à Google Docs.

Microsoft prépare l’un des plus grands changements dans la façon dont Word enregistre les documents dans Windows. La fonction d'enregistrement automatique, disponible depuis longtemps dans Microsoft 365, était auparavant désactivée par défaut, obligeant les utilisateurs à enregistrer leurs fichiers principalement en local. Aujourd'hui, l'éditeur de Windows, le traitement de texte le plus populaire au monde, teste une nouvelle approche qui transfère l'enregistrement vers le cloud par défaut. La fonctionnalité testée introduit l'enregistrement automatique par défaut des documents Word dans des services tels que OneDrive et SharePoint. Microsoft souligne que ce modèle de stockage facilite le travail en entreprise, offre une plus grande flexibilité d'accès aux données et facilite la synchronisation entre les appareils. La solution ouvre également de nouvelles perspectives de collaboration en temps réel et une meilleure intégration avec les services d'intelligence artificielle Copilot, disponibles pour les abonnés Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat. Pour les utilisateurs du nouveau mode, les différences seront visibles dès la création d'un document. Les nouveaux fichiers seront immédiatement enregistrés dans le cloud, et l'option d'enregistrement automatique en haut de la fenêtre sera activée par défaut. Lorsqu'un document sera enregistré avec Ctrl + S, un message s'affichera indiquant que le fichier est dans le cloud. Si l'utilisateur ferme le document sans l'enregistrer manuellement, Word lui demandera de confirmer sa décision. Pour les documents vides, le fichier sera automatiquement rejeté.
Les nouveaux paramètres ne suppriment pas complètement le contrôle de l'enregistrement. Les utilisateurs peuvent toujours modifier l'emplacement de sauvegarde vers un autre emplacement de stockage cloud ou revenir au stockage local. Il suffit d'aller dans Options > Enregistrer > Créer automatiquement de nouveaux fichiers dans le cloud et d'ajuster les préférences selon leurs besoins. Cependant, la plupart des utilisateurs conserveront probablement les paramètres par défaut. Cette fonctionnalité étant actuellement réservée aux membres Insider, Microsoft signale quelques problèmes connus. Lorsque vous travaillez simultanément dans deux sessions Word, il se peut qu'un document nouvellement créé dans la seconde session ne soit pas enregistré automatiquement. Il peut également y avoir un délai dans la mise à jour de la liste des documents récents après un changement de nom de fichier. Un autre problème concerne l'écran de démarrage désactivé : dans ce cas, le premier document après le lancement de Word n'est pas enregistré dans le cloud. Microsoft annonce que des changements similaires seront introduits plus tard cette année dans PowerPoint et Excel pour Windows.
