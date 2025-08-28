Windows 11 bénéficiera d'une fonctionnalité que tous les propriétaires d'écouteurs sans fil attendaient

Windows 11 offrira une alternative aux utilisateurs d'écouteurs et de microphones sans fil. Depuis des années, le principal problème du Bluetooth Classic réside dans son double mode : l'un offre une bonne qualité sonore mais désactive le microphone, tandis que l'autre autorise les appels, mais au prix d'une qualité inférieure et de l'absence de prise en charge stéréo. Cette technologie vieillit et, malgré quelques améliorations mineures, présente encore d'importantes limites. Microsoft a annoncé l'ajout d'une nouvelle norme Bluetooth Low Energy Audio pour résoudre ce problème. Elle permettra aux utilisateurs d'écouter de la musique en stéréo haute qualité tout en utilisant un microphone, sans le son « étouffé » caractéristique. La nouvelle architecture remplace les anciens profils A2DP et HFP et utilise des solutions de compression plus flexibles et un son dit « super large bande ». Concrètement, cela se traduit par un échantillonnage bidirectionnel à 32 kHz, qui devrait se traduire par un son plus clair et plus net lors des appels, des visioconférences et des jeux en ligne.
L'entreprise prévoit de collaborer avec les fabricants de matériel et d'appareils audio afin de rendre la nouvelle solution aussi largement disponible que possible. Les premiers tests sur les versions Insider de Windows 11 ont déjà eu lieu, et le déploiement complet est prévu avec la mise à jour 24H2. Il convient toutefois de noter qu'en plus du système lui-même, vous aurez également besoin de nouveaux pilotes des fabricants de casques et d'ordinateurs. Microsoft prévoit qu'à partir de fin 2025, les nouveaux ordinateurs portables et de bureau prendront en charge cette technologie dès leur sortie de l'emballage, sans qu'il soit nécessaire d'installer des mises à jour supplémentaires.
