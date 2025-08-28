Google Messages fait peau neuve. Ça ne plaît pas à tout le monde.

Google Messages subit actuellement une refonte visuelle pour s'adapter à Material 3 Expressive. Ce style apparaîtra également directement sur l'écran de chat principal. Il s'agit de la prochaine étape de la refonte de l'interface, qui a touché à divers éléments de l'application depuis plusieurs semaines et qui atteint désormais sa partie la plus importante. Comme l'a souligné 9to5Google, l'un des changements les plus notables est le menu repensé avec une icône « plus » dans le fil d'actualité. Les icônes circulaires et colorées des fonctions telles que la galerie, les GIF, les autocollants, Magic Compose et les fichiers ont été remplacées par des boutons plus simples et allongés, disposés dans une grille claire. Le menu a été aligné avec l'arrière-plan du fil d'actualité, créant ainsi une interface plus cohérente. Les changements sont également visibles dans le fil de conversation lui-même, qui apparaît désormais dans un conteneur aux angles arrondis, similaire à l'écran d'accueil de l'application. La barre supérieure contient toujours des raccourcis d'appel et un menu supplémentaire, mais au lieu de fonds d'écran colorés, elle adopte un arrière-plan uni, en mode clair comme en mode sombre.
Le menu des emojis a également été actualisé. Au-dessus du champ de saisie de texte, une barre avec des boutons permet de basculer rapidement entre les emojis, les GIF, les stickers et les Photomojis. Le tout est regroupé dans un conteneur arrondi, l'onglet actif étant identifié par un long marqueur. Sous cette barre, il y a de l'espace pour un moteur de recherche, qui est clairement séparé du champ de texte. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être la dernière étape des changements visuels que Google apporte à son application Messages.
