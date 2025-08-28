Écoutez YouTube sur l'écran de verrouillage Android sans abonnement Premium ? Google sera furieux.

Se connecter  
Publié le: 28/08/2025 @ 15:27:40: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueMicrosoft teste une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Edge qui pourrait révolutionner l'expérience YouTube sur les smartphones Android. Une option expérimentale de lecture en arrière-plan vous permet d'écouter des vidéos même lorsque votre écran est verrouillé, sans avoir à vous abonner à YouTube Premium. Cette fonctionnalité fonctionne étonnamment bien. Une fois activée dans Microsoft Edge Canary, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts ou d'autres contenus YouTube, basculer entre les applications et même verrouiller complètement votre téléphone. Le contenu sera lu en arrière-plan et une icône avec sa couverture apparaîtra dans la barre de notifications. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger Microsoft Edge Canary pour Android. Saisissez ensuite « edge://flags » dans la barre d'adresse, recherchez « Lecture vidéo en arrière-plan » et activez-la. Après avoir redémarré le navigateur, accédez à Paramètres > Paramètres du site > Lecture vidéo en arrière-plan et activez cette option. Bien que le processus semble complexe, Microsoft le simplifiera probablement dans les prochaines versions. La fonctionnalité est encore en phase de test ; il est donc possible qu'elle présente quelques bugs mineurs.

Cette nouvelle évolution marque un nouveau chapitre dans la longue guerre qui oppose Microsoft et Google. Le géant de Redmond a une histoire mouvementée avec YouTube : Google a toujours refusé de développer des applications pour Windows Phone, et lorsque Microsoft a créé sa propre application YouTube, Google a bloqué l'accès à son API. Une fois activé dans Microsoft Edge Canary, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts ou d'autres contenus YouTube, basculer entre les applications ou même verrouiller complètement votre téléphone. Il est difficile de prédire la réaction de Google à cette initiative de Microsoft. La lecture en arrière-plan est l'une des fonctionnalités clés de YouTube Premium, une fonctionnalité pour laquelle les utilisateurs sont prêts à payer. Microsoft Edge sur Android est un navigateur sous-estimé qui bénéficie régulièrement de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Cette dernière version pourrait révolutionner le streaming YouTube sans frais supplémentaires.
