Des ingénieurs de TSMC ont volé les secrets les plus précieux de l'entreprise

Le parquet taïwanais a inculpé trois personnes liées à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Parmi elles, un ancien employé et deux employés actuels. Ils sont accusés d'avoir obtenu illégalement des informations concernant le procédé 2 nm. Selon Nikkei Asia, les données auraient pu être utilisées par la société japonaise Tokyo Electron pour renforcer sa position de fournisseur de stations de gravure avancées utilisées dans la production de masse de puces dans les derniers processus technologiques. Le principal suspect est M. Chen, ancien ingénieur de TSMC, qui a rejoint Tokyo Electron après avoir quitté l'entreprise taïwanaise. Les enquêteurs affirment que Chen a contacté un groupe d'associés, dont Wu, Ge et Liao, pour leur fournir des documents confidentiels décrivant le processus de fabrication des puces de 2 nm. La fuite a été détectée en interne par TSMC. L'entreprise a immédiatement signalé l'incident aux autorités compétentes, qui ont alors activé les mécanismes de protection prévus par l'amendement à la loi taïwanaise sur la sécurité nationale. C'est la première fois que des réglementations concernant la sécurité des technologies clés, y compris les nœuds inférieurs à 14 nm, sont appliquées dans une affaire criminelle réelle.
Le parquet requiert de lourdes peines de prison. La peine requise est de 14 ans pour Chen, neuf ans pour Wu et sept ans pour Ge. Liao, l'un des suspects, n'a pas encore été inculpé et n'est pas partie à la procédure. Tokyo Electron a réagi aux accusations en annonçant la fin de sa relation avec l'employé impliqué dans l'affaire. Dans un communiqué officiel, l'entreprise a réaffirmé sa volonté de coopérer pleinement avec les autorités chargées de l'enquête et a rappelé que le respect de la loi et de l'éthique professionnelle constituait l'un des piliers de ses activités. TSMC a toutefois déclaré que les données volées ne revêtaient pas une importance stratégique. Selon les représentants de l'entreprise, même si elles étaient divulguées, il serait impossible de les utiliser de manière à reproduire le processus, qui repose toujours sur des solutions technologiques complexes et inaccessibles de l'extérieur. Cette affaire est unique car c'est la première fois que les tribunaux taïwanais appliquent la loi protégeant les technologies nationales de pointe. Si cette loi a été créée pour protéger le secteur des fuites d'informations vers la Chine, la procédure actuelle démontre qu'elle s'applique également aux situations où le destinataire des données peut être une entreprise d'un autre pays.
