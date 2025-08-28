Se connecter  
Confidentialité maximale sur WhatsApp : nouvelles options de messages éphémères
Source: Neowin
Publié le: 28/08/2025 @ 15:20:13: Par Nic007 Dans "Social"
SocialWhatsApp améliore une fonctionnalité qui plaira aux personnes soucieuses de leur confidentialité. Il s'agit d'une extension de l'option de disparition des messages, actuellement réglable sur 24 heures, 7 jours ou 90 jours. L'application vous permettra désormais de raccourcir cette période. Selon WABetaInfo, le délai de disparition d'un message sur WhatsApp peut être réduit à 12 heures, voire une heure. Cette option sera utile pour les utilisateurs partageant des données sensibles qui ne peuvent être stockées sur la célèbre application de messagerie pendant une longue période. Cependant, il y a un hic. Le minuteur démarre dès qu'un message est livré, et non lu. Il est possible qu'il disparaisse avant que le destinataire ait eu le temps de le lire. Cependant, WhatsApp avertira les utilisateurs de cette limitation chaque fois qu'ils sélectionneront cette option. 12 heuresconstituent une solution plus souple. Les messages restent dans le chat une partie de la journée, ce qui est utile pour planifier des réunions, coordonner des tâches ou prendre des dispositions qui ne nécessitent pas de conservation plus de quelques heures. Les nouvelles options horaires ne sont pas encore disponibles dans la version bêta, et encore moins dans la version finale du messager, et on ne sait pas quand elles seront disponibles dans WhatsApp.
