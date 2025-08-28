Se connecter  
Test Discounty (PS5) - Gérez votre propre supérette.
Publié le: 28/08/2025 @ 14:35:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDiscounty choisit de dépeindre un monde imparfait, fait d'humains faillibles, de dialogues bancals, de néons tremblants et de drames au rayon boulangerie. Ce jeu de gestion atypique, développé par Crinkle Cut Games, ne se contente pas de trier des rayons, mais vous invite à fouiller sous le linoléum délavé d'un petit supermarché pour trouver des traces de vie réelle. Dans Discounty, vous n'êtes pas seulement des managers ; vous êtes les témoins et les interprètes d'un système instable où la logique d'entreprise rencontre la tragédie de l'absurde. Et c'est précisément de cette collision que naît quelque chose d'unique : un jeu qui ne se limite pas au divertissement, mais qui explore aussi ce qui se passe lorsque l'efficacité entre en collision avec l'essence même des choses. Le récit de Discounty s'ouvre sur un héritage inattendu : un petit supermarché délabré dans un quartier de banlieue, légué par sa grand-mère au protagoniste, un jeune homme de vingt ans indécis qui abandonne la vie urbaine pour poursuivre un rêve de banlieue. Ici, pas de gloire, pas d'ambition, juste un désir confus de reconstruire quelque chose d'oublié. Le jeu se déroule comme un journal intime, où chaque client n'est pas seulement une source de revenus, mais un personnage avec une histoire à raconter . Une mère célibataire obsédée par les points de fidélité, un vieil homme convaincu que le supermarché est un piège du gouvernement, une jeune fille qui laisse des messages poétiques sur les étagères à lait. Les quêtes annexes, loin d'être de simples missions secondaires, deviennent des fragments d'une humanité douloureuse et ironique. Le ton narratif équilibre constamment mélancolie et sarcasme, créant un subtil équilibre rappelant une série télévisée indépendante. Les choix de dialogue n'ont pas toujours de conséquences évidentes, et l'ambiguïté narrative laisse souvent place à l'interprétation personnelle, créant une expérience unique pour chaque joueur.
