Le Samsung Galaxy S25 FE est prêt à être lancé

Samsung a annoncé que son prochain événement Galaxy aurait lieu le 4 septembre. Le fabricant a confirmé que l'événement présenterait des tablettes phares équipées de l'IA Galaxy et un smartphone de la série Samsung Galaxy S25. Il s'agit bien sûr des tablettes Galaxy Tab S11 et du smartphone Galaxy S25 FE. Ce dernier est crédité d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2340:1080 pixels, une fréquence d'images allant jusqu'à 120 Hz, une luminosité de 1900 nits et un verre de protection Gorilla Glass Victus +, une caméra frontale de 12 MP, une triple caméra principale avec des modules d'une résolution de 50 MP, 8 MP (téléobjectif avec zoom optique 3x) et 12 MP (ultra-large), une batterie de 4900 mAh, la prise en charge de la charge de 45 W, le système d'exploitation Android 16 avec le firmware One UI 8, une protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP68, un scanner d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran et un module Wi-Fi 6e.
