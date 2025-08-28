La PlayStation 6 sera trois fois plus puissante que la PlayStation 5

La PlayStation 6 et la prochaine Xbox bénéficieront de nombreuses améliorations technologiques pour accélérer le rendu du ray tracing. Cependant, selon des sources internes, un ray tracing « parfait » et sans compromis est encore loin d'être possible. LeviathanGamer, un expert, a listé les technologies qui, selon lui, peuvent faire progresser le ray tracing : les calculs matriciels accélérés (dont les bases sont posées dans RDNA4), la double accélération des tests d'intersection, un cache LDS/L0 unique, une unité de contrôle dédiée à la pile et au traçage, le tri matériel pour la cohérence et la décompression géométrique sur trois axes. Kepler L2, un expert bien connu, a confirmé sur le forum NeoGAF que la prochaine architecture graphique AMD, qui constituera la base de la PlayStation 6 et de la nouvelle Xbox, bénéficiera de tout cela et même plus.
En conséquence, le gain de performances en ray tracing sera vraiment notable. Cependant, a-t-il ajouté, il faudra encore au moins deux décennies pour voir un ray tracing « sans compromis » sur consoles. Selon les rumeurs, le ray tracing sera l'un des points clés de la PlayStation 6 : la console devrait afficher des performances cinq, voire dix fois supérieures à celles de la PS5 de base. Parallèlement, l'accélération de la rastérisation ne sera que de deux à trois fois. Cela peut paraître modeste pour certains, mais une telle augmentation permettra à la console d'exécuter facilement des jeux en 4K à 120 IPS, tout en maintenant un prix relativement abordable. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie.
