La Nintendo Switch 2 bat des records de ventes aux États-Unis

Matt Piscatella, PDG de Circana et analyste du secteur du jeu vidéo, a publié les statistiques de ventes de juillet aux États-Unis (incluant les copies physiques et numériques des jeux, ainsi que les consoles). Celles-ci montrent que la Nintendo Switch 2 a établi un nouveau record et qu'EA Sports College Football 26 a, comme prévu, dominé le classement des jeux premium. Selon le récent rapport trimestriel de Nintendo, la Switch 2 s'est déjà vendue à 6 millions d'unités dans le monde. Piscatella a maintenant clarifié les données régionales : aux États-Unis, les ventes ont dépassé les 2 millions d'unités en si peu de temps. De plus, la console est devenue leader en juillet, tant en nombre d'unités vendues qu'en chiffre d'affaires. Il est également important de noter que la Switch 2 aux États-Unis devance la Nintendo Switch originale de 75 % en termes de ventes sur la même période depuis son lancement en 2017.
Côté jeux, EA Sports College Football 26 a été le succès absolu du mois de juillet, se classant premier parmi les jeux premium toutes plateformes confondues. Madden NFL 26, sorti le 14 août seulement, a également enregistré de bons résultats. EA a proposé une édition spéciale MVP incluant les deux jeux, et ce pack est devenu le deuxième produit premium le plus populaire du mois, juste derrière College Football 26. Les ventes ont été si élevées que College Football 26 et le pack MVP sont entrés dans la liste des vingt jeux les plus vendus de 2025 aux États-Unis. College Football 26 s'est immédiatement hissé à la troisième place, juste derrière Oblivion Remastered et Monster Hunter Wilds, et le pack de deux jeux a pris la douzième place.
