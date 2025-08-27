Se connecter  
L'iPhone 18 sera doté d'un processeur 2 nm dès 2026
Publié le: 27/08/2025 @ 18:48:42: Par Nic007 Dans "Apple"
ApplePlusieurs fabricants de chipsets prévoient de passer à la technologie 2 nm de TSMC en 2026. Pour faciliter cette transition, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat prévoit de lancer la production de masse dès le quatrième trimestre 2025. Comme précédemment, le principal client de l'entreprise sera Apple, qui, selon des sources internes, a racheté près de la moitié des capacités de départ. La majeure partie de ces approvisionnements concernera les puces A20 et A20 Pro de la prochaine gamme d'iPhone 18. Il a été précédemment rapporté que TSMC avait commencé à accepter les commandes de nouveaux cristaux le 1er avril, prévoyant d'atteindre un volume de 50 000 wafers par mois d'ici la fin de l'année.

Selon DigiTimes, à cette date, la capacité de production sera de 45 000 à 50 000 plaquettes par mois, le coût unitaire étant estimé à environ 30 000 dollars. Malgré ce prix élevé, les principaux clients seront Apple et Qualcomm, suivis par AMD, MediaTek, Broadcom et d'autres entreprises. Lors de la phase d'essai en début d'année, le rendement des puces performantes était d'environ 60 %, et aujourd'hui, compte tenu du succès de TSMC, ce chiffre est déjà nettement supérieur. Selon les prévisions, d'ici la fin de l'année prochaine, TSMC sera en mesure de produire jusqu'à 100 000 plaquettes par mois, et d'ici 2028, jusqu'à 200 000 grâce au lancement d'une usine en Arizona. Cependant, le coût élevé des plaquettes entraînera très probablement une augmentation du prix des appareils finaux, et les fabricants devront répercuter ces coûts sur les acheteurs. L'impact de cette hausse sur la demande est une question intéressante.
