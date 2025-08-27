Les futurs iPhones seront dotés de la technologie Tandem OLED

La technologie Tandem OLED est apparue pour la première fois sur les tablettes iPad Pro d'Apple, équipées de la puce M4, et a immédiatement apporté de nombreux avantages. L'entreprise envisage désormais de transférer ce développement à la gamme iPhone, mais la transition prendra plusieurs années. Par ailleurs, selon un récent rapport, LG, l'un des fournisseurs d'écrans d'Apple, encourage activement le fabricant à déployer rapidement la technologie Tandem OLED dans ses smartphones. Actuellement, l'iPhone utilise la technologie LTPO, qui permet de modifier dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de 10 à 120 Hz en fonction de la charge, ce qui permet d'économiser de l'énergie. La technologie Tandem OLED serait la cerise sur le gâteau, offrant une efficacité encore accrue, mais Apple n'a pas encore décidé de lancer la production en série de tels écrans.
Pourquoi LG s'obstine-t-il autant à convaincre Apple ? La raison réside dans les avantages de la technologie elle-même : luminosité accrue, consommation énergétique réduite et durée de vie nettement plus longue des dalles. La technologie Tandem OLED, composée de deux couches ou plus, offre de telles améliorations. Mais c'est aussi une opportunité pour LG de gagner des milliards, car les iPhones équipés de nouveaux écrans se vendront par dizaines de millions par an. Il est important de rappeler que Samsung n'a lancé la production en série de ces dalles pour l'iPad Pro qu'après qu'Apple lui ait garanti une commande suffisamment importante ; sinon, les coûts de mise à niveau de la production n'auraient tout simplement pas été rentabilisés. Pour la même raison, il est peu probable que LG développe des dalles similaires pour d'autres appareils Apple : aucun produit de la société ne peut rivaliser avec l'iPhone en termes de ventes annuelles.
