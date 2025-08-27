Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les futurs iPhones seront dotés de la technologie Tandem OLED
Publié le: 27/08/2025 @ 18:48:08: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa technologie Tandem OLED est apparue pour la première fois sur les tablettes iPad Pro d'Apple, équipées de la puce M4, et a immédiatement apporté de nombreux avantages. L'entreprise envisage désormais de transférer ce développement à la gamme iPhone, mais la transition prendra plusieurs années. Par ailleurs, selon un récent rapport, LG, l'un des fournisseurs d'écrans d'Apple, encourage activement le fabricant à déployer rapidement la technologie Tandem OLED dans ses smartphones. Actuellement, l'iPhone utilise la technologie LTPO, qui permet de modifier dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de 10 à 120 Hz en fonction de la charge, ce qui permet d'économiser de l'énergie. La technologie Tandem OLED serait la cerise sur le gâteau, offrant une efficacité encore accrue, mais Apple n'a pas encore décidé de lancer la production en série de tels écrans.

Pourquoi LG s'obstine-t-il autant à convaincre Apple ? La raison réside dans les avantages de la technologie elle-même : luminosité accrue, consommation énergétique réduite et durée de vie nettement plus longue des dalles. La technologie Tandem OLED, composée de deux couches ou plus, offre de telles améliorations. Mais c'est aussi une opportunité pour LG de gagner des milliards, car les iPhones équipés de nouveaux écrans se vendront par dizaines de millions par an. Il est important de rappeler que Samsung n'a lancé la production en série de ces dalles pour l'iPad Pro qu'après qu'Apple lui ait garanti une commande suffisamment importante ; sinon, les coûts de mise à niveau de la production n'auraient tout simplement pas été rentabilisés. Pour la même raison, il est peu probable que LG développe des dalles similaires pour d'autres appareils Apple : aucun produit de la société ne peut rivaliser avec l'iPhone en termes de ventes annuelles.
L'iPhone 18 sera doté d'un processeur 2... »« TikTok licencie des centaines de modéra...
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-08L'iPhone 18 sera doté d'un processeur 2 nm dès 2026
27-08On découvrira l'iPhone 17 le 9 septembre
26-08L'iPhone 17 sera doté de nouvelles coques en silicone
26-08L'iPhone 17 Pro pourrait bénéficier de la charge inversée
26-08Apple n'a pas l'intention de mettre à jour les AirPods Max
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 bat des records de ventes aux États-Unis
Apple Apple
L'iPhone 18 sera doté d'un processeur 2 nm dès 2026
Apple Apple
Les futurs iPhones seront dotés de la technologie Tandem OLED
Social Social
TikTok licencie des centaines de modérateurs et les remplace par l'IA
Programmation Programmation
Les Belges ont réalisé une percée dans le domaine des semi-conducteurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?