TikTok licencie des centaines de modérateurs et les remplace par l'IA
Publié le: 27/08/2025 @ 15:31:47: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLes géants des réseaux sociaux éliminent de plus en plus les modérateurs humains, préférant les algorithmes et la modération communautaire. TikTok a adopté une approche similaire, prévoyant de supprimer des centaines de postes au sein de ses équipes de sécurité des contenus. Les changements seront particulièrement visibles au Royaume-Uni, mais la restructuration affectera également les équipes d'Asie du Sud et du Sud-Est. Selon la plateforme, plus de 85 % des contenus enfreignant ses règles sont automatiquement supprimés par des systèmes basés sur l'IA. TikTok a systématiquement réduit l'intervention humaine dans les processus de modération. Fin 2024, une restructuration similaire a touché 500 employés en Malaisie, et à Berlin, environ 150 modérateurs ont été licenciés et remplacés par des solutions d'IA.

La décision de réduire les effectifs est intervenue peu après l'entrée en vigueur de la loi britannique sur la sécurité sur Internet, qui impose de lourdes amendes aux plateformes pour manquement à leur obligation de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables. Le Financial Times a également souligné que ces licenciements avaient été annoncés une semaine avant le vote des salariés en faveur de la création de syndicats dans la filiale londonienne de l'entreprise. Un porte-parole de TikTok a souligné que ces changements visaient à renforcer son modèle opérationnel mondial et à concentrer ses activités sur un nombre réduit de sites, ce qui, selon l'entreprise, améliorera la gestion de la sécurité des contenus. Les représentants syndicaux, cependant, affirment que cette décision n'est pas seulement motivée par les avancées technologiques, mais aussi par la volonté de délocaliser et de réduire les coûts.
