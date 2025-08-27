Linux 6.15 n'est plus mis à jour, les utilisateurs doivent migrer pour Linux 6.16

Le support du noyau Linux 6.15 a officiellement pris fin le week-end dernier. La dernière mise à jour de maintenance, la 6.15.11, a été publiée par Greg Kroah-Hartman, l'un des principaux mainteneurs du noyau Linux. Cette décision de mettre fin au cycle de publication était prévisible, car la série 6.15 n'a jamais fait partie de la branche de support à long terme . La version 6.15, lancée le 25 mai 2025, a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Parmi les changements les plus importants : l'intégration de Rust dans les modules hrtimer et ARMv7, un nouveau paramètre de démarrage setcpuid= pour les processeurs x86, la prise en charge de sched_ext pour le comptage et le reporting d'événements internes, de nombreuses améliorations pour les PMU Intel et AMD, la prise en charge de la virtualisation imbriquée VGICv3 sur l'architecture ARM et l'émulation FEAT_PMUv3 pour les puces Apple Silicon. Les utilisateurs sont invités à migrer vers la nouvelle version du noyau – Linux 6.16 – dès que possible. Cette version, lancée le 28 juillet 2025, apporte de nouvelles innovations. Le nouveau système inclut la prise en charge initiale des extensions Intel Trusted Domain, d'Intel APX (Advanced Performance Extensions), des mécanismes de déchargement USB pour les périphériques audio et la possibilité d'envoyer des vidages de mémoire via les sockets AF_UNIX. De plus, le réglage automatique des politiques d'allocation de mémoire avec un mécanisme d'entrelacement est désormais disponible, optimisant les performances du système dans divers environnements.
Le nouveau noyau a commencé à apparaître dans les dépôts de nombreuses distributions populaires. Il est actuellement disponible pour les utilisateurs d'openSUSE Tumbleweed et d'Arch Linux, entre autres, et a également été implémenté sur des systèmes basés sur Slackware comme PorteuX 2.2. Les utilisateurs de Fedora Linux suivront bientôt. Il est toutefois important de rappeler que le noyau Linux 6.16, comme son prédécesseur, ne bénéficie pas d'un cycle de support à long terme. Cela signifie que les mises à jour et les correctifs de sécurité ne seront disponibles que pendant quelques mois. Les utilisateurs préférant une solution plus stable devraient envisager l'installation d'un noyau LTS. Les versions disponibles incluent Linux 6.12 LTS, devenu le noyau par défaut de Debian 13 « Trixie », ainsi que Linux 6.6 LTS et Linux 6.1 LTS, toujours pris en charge.
