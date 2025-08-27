Se connecter  
YouTube manipule les images des créateurs grâce à l'IA
Publié le: 27/08/2025 @ 15:26:10: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoLes plateformes en ligne utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour manipuler les médias que nous consommons quotidiennement. YouTube a découvert que des algorithmes modifiaient des vidéos Shorts sans le consentement préalable de leurs créateurs. Les changements sont subtils mais perceptibles : de la peau lissée aux contours des personnages artificiellement accentués. Rick Beato, professeur de musique réputé, a été parmi les premiers à remarquer les étranges modifications apportées à ses œuvres. Ses observations ont été confirmées par le guitariste Rhett Shull, qui a publié une vidéo mettant en garde contre de telles modifications, vue des centaines de milliers de fois. Les créateurs craignent que ces modifications non autorisées puissent saper la confiance entre eux et leurs spectateurs. Rene Ritchie, représentant de YouTube, a expliqué que les tests faisaient appel à un « apprentissage automatique classique », qui réduit le bruit et améliore la clarté des enregistrements, à l'instar des algorithmes des smartphones. Il n'a toutefois pas commenté la possibilité pour les développeurs de désactiver cette fonctionnalité ni les projets futurs de transparence totale.

Des experts comme Samuel Wooley, professeur et titulaire de la chaire Dietrich en études sur la désinformation à l'Université de Pittsburgh, soulignent que même s'il ne s'agit pas d'IA générative, il s'agit tout de même d'une forme d'IA qui interfère avec le contenu sans le consentement explicite de ses créateurs. Selon les chercheurs, de telles actions peuvent saper la confiance dans les médias numériques et compliquer la perception de l'authenticité du contenu. Des expériences similaires avec l'IA sont en cours dans le secteur technologique. Google promeut les fonctionnalités intelligentes des smartphones Pixel, Samsung répond avec des solutions de photographie mobile, et Netflix remasterise des séries classiques grâce à des algorithmes. Dans chaque cas, la frontière entre le contenu original et le résultat de l'algorithme devient de plus en plus floue.
