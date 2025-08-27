Le gouvernement américain a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans Intel

Se connecter  
Le gouvernement américain a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 %...
IntelLe gouvernement américain a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans Intel, soulignant ainsi son importance pour les secteurs américain des technologies et de la défense. L'opération, conclue le 22 août 2025, a immédiatement suscité un débat au sein du secteur et de la communauté financière. Intel, dans des documents déposés auprès de la SEC, a mis en garde contre d'éventuelles complications liées au nouvel actionnaire, soulignant les risques potentiels pour les actionnaires, les partenaires de distribution et les ventes sur les marchés internationaux. Intel réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires hors des États-Unis, dont près d'un tiers provient du marché chinois. Cette structure de vente, combinée aux politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump, pourrait impacter ses relations avec les clients et les gouvernements étrangers. Dans un communiqué officiel, l'entreprise a reconnu que cette nouvelle situation pourrait entraîner des réglementations et des restrictions supplémentaires.

L'accord comprend deux phases de financement. La première tranche, d'un montant de 5,7 milliards de dollars, est constituée de paiements accélérés au titre du CHIPS Act. La seconde, d'un montant de 3,2 milliards de dollars, est liée au programme Secure Enclave, qui vise à soutenir le développement de circuits intégrés avancés pour les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. En contrepartie, Intel émettra jusqu'à 433 millions d'actions au profit du gouvernement américain. Bien qu'Intel ait souligné les risques potentiels, le président Donald Trump a ouvertement salué l'accord. Il a souligné sa valeur économique sur les réseaux sociaux et annoncé d'autres accords de ce type, qui, selon lui, contribueront à la croissance de l'emploi et à la vigueur du secteur technologique américain.
