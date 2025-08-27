Microsoft durcit sa politique de mises à jour. Les utilisateurs perdent le contrôle de Windows 11.

Microsoft introduit une nouvelle modification dans la gestion des mises à jour de Windows 11. À partir de septembre, l'installation des correctifs deviendra automatique dès la configuration initiale du système. Cette mesure vise à garantir que les nouveaux appareils exécutent les dernières versions du système, y compris les correctifs de sécurité et de stabilité actuels. Elle soulève également des questions quant au degré de contrôle que les utilisateurs et les administrateurs informatiques auront sur leur environnement de travail. Cette modification s'applique aux appareils exécutant Windows 11 version 22H2 et ultérieures, connectés à Microsoft Enterprise ou fonctionnant en mode hybride. Cela inclut les éditions Enterprise, Pro, Education et SE. Microsoft annonce que la solution sera également disponible pour les PC gérés par Intune sur lesquels le profil de page d'état d'inscription Windows Autopilot est activé. Le nouveau paramètre s'appliquera également aux ordinateurs qui ont reçu des correctifs critiques au cours des derniers mois, notamment la mise à jour de sécurité zero-day d'août 2025 et la mise à jour non liée à la sécurité de juin 2025.
Par défaut, les correctifs automatiques sont activés, mais les administrateurs peuvent les désactiver. La configuration est disponible dans le centre d'administration Intune, section « Inscription des appareils ». Les administrateurs peuvent modifier un profil de page d'état d'inscription existant ou en créer un nouveau qui désactive les mises à jour automatiques. Les utilisateurs souhaitant un contrôle total sur le processus peuvent désactiver l'option « Installer les mises à jour qualité Windows » dans le profil ESP. Cette option est désactivée par défaut dans les profils existants, mais elle est automatiquement activée lors de la création de nouveaux profils, ce qui nécessite des modifications manuelles des paramètres. Microsoft décrit cette nouvelle solution comme une mise à jour de qualité visant à améliorer la stabilité et les performances du système. Cette fonctionnalité est conçue pour les environnements gérés avec Intune, bien que certains systèmes MDM tiers, s'ils prennent en charge l'intégration ESP, puissent également l'utiliser.
