Test DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper (PS5) - Une compilation de mini-jeux d'arcade classiques

Publié le: 27/08/2025 @ 12:49:10
Sorti en février 2023 sur PC, DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper arrive à présent sur consoles. Il s'agit d'une collection de centaines de mini-jeux d'arcade faisant référence à des titres classiques de l'ère des consoles 8 bits. La campagne de DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper raconte l'histoire de canetons qui ont trouvé une cartouche poussiéreuse contenant des jeux comme « 100-en-1 » et qui ont été piégés par un esprit maléfique. Ce dernier oblige les héros à terminer les 100 jeux, sous peine de les enfermer à jamais dans cette cartouche. Le joueur devra s'emparer de la manette et relever les défis pour sauver les poussins. Chaque personnage participe à une série de mini-jeux, d'une durée de quelques secondes à quelques minutes. Leur difficulté varie selon le mode sélectionné : par exemple, en mode facile, le temps imparti pour les passes est augmenté de quelques secondes, et le joueur doit, par exemple, marquer deux buts au lieu de quatre. De plus, les conditions de redémarrage des mini-jeux changent : si, en difficulté facile, vous pouvez simplement relancer la partie, aux niveaux supérieurs, vous devrez saisir un code rapidement. Si vous manquez de temps, vous perdrez une vie, et si vous perdez tous les canetons, vous devrez recommencer la campagne depuis le début. Les mini-jeux de DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper sont vraiment amusants. Les auteurs ont tenté de s'inspirer des projets cultes de l'ère NES, tout en y ajoutant des éléments qui leur sont propres, comme des références à des mèmes populaires et à des jeux rétro modernes. Vous trouverez donc ici une parodie de Metal Gear, un quasi-clone de « Tanks », et une réincarnation du célèbre Flappy Bird. L'important est que vous n'ayez pas besoin de vous immerger trop longtemps dans ces jeux : une minute pour les terminer, et vous êtes déjà prêt à passer au défi suivant.
